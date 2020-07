Na początku mówił, że "nie chciał zabić", potem już milczał. Koniec śledztwa w sprawie śmierci młodej łodzianki

Rzecznik łódzkiej prokuratury: Mamuka K. składa bardzo obszerne wyjaśnienia 06.06 | Według śledczych uciekł na Ukrainę 20 października zeszłego roku - zaraz po tym, jak w Łodzi zabił 28-letnią Paulinę. Mamuka K. od wtorku znów jest w Polsce. Aż do dziś prokuratorzy badający sprawę śmierci młodej Polki nie wiedzieli, co Gruzin ma do powiedzenia. Po godzinie 16.30, w przerwie przesłuchania, odbył się krótki briefing prasowy, podczas którego rzecznik Łódzkiej Prokuratury Krzysztof Kopania poinformował, że Mamuka K. składa "bardzo obszerne wyjaśnienia". Zaznaczył, że co najmniej do końca przesłuchania nie poinformuje on o tym, że podejrzany przyznał się do przedstawionych mu zarzutów. tvn24