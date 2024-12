34-latek szedł jezdnią, został potrącony. Nie żyje

czytaj dalej

Karol Nawrocki to jeden z bardziej niebezpiecznych ludzi, jacy się pojawili w polskiej przestrzeni publicznej - ocenił w podcaście Kultury Liberalnej politolog profesor Antoni Dudek. Jego zdaniem prezes Instytutu Pamięci Narodowej i kandydat PiS w wyborach prezydenckich "będzie zdolny do działań w roli prezydenta, do których żaden z jego poprzedników, łącznie z Andrzejem Dudą, nie był zdolny".