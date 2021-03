"Golem stał się symbolem działania stwórczego, ale i buntu przeciwko człowiekowi"

Maciej Płaza - prozaik i tłumacz, literaturoznawca, doktor nauk humanistycznych. Debiutancki tom opowiadań "Skoruń" przyniósł mu Nagrodę Literacką Gdynia 2016 i Nagrodę Kościelskich 2016. Znalazł się również w finale Nagrody Literackiej Nike 2016. Tytułowy "Golem" z jego najnowszej powieści to postać z żydowskich legend.

W dalszej części księgarni Michał Rusinek zabiera nas do biblioteki szaleńca. Edwarda Brooke-Hitchinga znamy głównie jako miłośnika map. W wydanej niedawno po polsku książce „Biblioteka szaleńca” przygląda się on książkom, a dokładnie wydawniczym kuriozom. Z kolei w autorskim przeglądzie nowości wydawniczych Agaty Passent, wśród polecanych tytułów między innymi „Czy to normalne? Seks, związki i statystyka” autorstwa Northrup Christiane, Schwartz Pepper i Witte James.