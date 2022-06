Todd Phillips pokazał okładkę scenariusza do drugiej części "Jokera"

czytaj dalej

Minister Michał Cieślak był proszony w Sejmie o zacytowanie słów naczelniczki poczty z Pacanowa. To one miały skłonić go do zgłoszenia sprawy Prezesowi Poczty Polskiej. Słów nie zacytował, ale przyznał, że "zachował się impulsywnie", i zapewnił, że naczelniczka nie straci pracy.