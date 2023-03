Oscary 2023. Kto wygra, a kto powinien. Typowanie

Jak co roku więc przygotowaliśmy listę najważniejszych konkursowych kategorii, na której obok najbardziej prawdopodobnych zwycięzców tegorocznej gali, znalazły się tytuły i twórcy, którzy naszym zdaniem, na statuetki faktycznie zasłużyli. W najbardziej interesującej nas kategorii - Film Międzynarodowy - rezygnujemy z prób obiektywizmu i patrzymy sercem - wspaniałe "IO" Jerzego Skolimowskiego to jedyny film, jakiemu możemy kibicować.

Czy film "Danielsów" powtórzy sukces "Titanica"?

Historycznego rekordu "Wszystko, wszędzie, naraz" nie pobije, bo nawet gdyby zdobyło Oscary we wszystkich kategoriach, w jakich dostało nominacje, to i tak 11 statuetek ma już na koncie nominowany aż w 14 "Titanic" Jamesa Camerona z 1997 roku. Może co najwyżej go powtórzyć, choć to także mało realne.