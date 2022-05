Międzynarodowa Nagroda Bookera 2022 dla indyjskiej pisarki Geetanjali Shree 

Pozostałe pięć tytułów, które znalazły się na krótkiej liście kandydatów do Międzynarodowej Nagrody Bookera 2022, to:

- "Cursed Bunny" Bory Chung, w tłumaczeniu z języka koreańskiego autorstwa Antona Hura, - "A New Name: Septology VI-VII" Jona Fosse'a, w tłumaczeniu z języka norweskiego autorstwa Damiona Searlsa, - "Heaven" Mieko Kawakami, w tłumaczeniu z języka japońskiego autorstwa Sama Betta i Davida Boyda, - "Elena Knows" Claudii Pineiro, w tłumaczeniu z języka hiszpańskiego autorstwa Frances Riddle, - "The Books of Jacob" Olgi Tokarczuk, w tłumaczeniu z języka polskiego autorstwa Jennifer Croft.