Lila Moss przyszła na Met Galę z widoczną pompą insulinową. Jak poradzić sobie z cukrzycą

Lila Moss to córka znanej modelki Kate Moss. Podczas tegorocznej Met Gali zaprezentowała się w sukni, przez którą prześwitywała pompę insulinową. Jak wyjaśniła Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, pompa to urządzenie, które znacząco ułatwia życie chorym na cukrzycę.

Pompa insulinowa: "niesamowite ułatwienie codziennego życia z cukrzycą"

- Najprościej mówiąc - nie trzeba się wielokrotnie kłuć w ciągu dnia i podawać sobie insuliny. Najnowocześniejsze pompy insulinowe pozwalają też uniknąć powikłań, takich jak hipoglikemia, czyli nagłe spadki cukru, które grożą utratą przytomności i są sprzężone z systemami do monitorowania poziomu glukozy. Więc to jest niesamowite ułatwienie codziennego życia z cukrzycą - mówiła ekspertka.

Refundacja do 26. roku życia

Jak dodała, córka Kate Moss miała na sobie bardzo nowoczesny sprzęt, który w Polsce nie jest jeszcze aż tak rozpowszechniony. W naszym kraju szeroko dostępne są inne, klasyczne pompy. Dla dzieci, młodzieży i osób do 26. roku życia są one refundowane.

- Zakup takiej pompy zależnie od typu, to jest od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Natomiast potem trzeba ją jeszcze utrzymać za nawet kilkaset złotych miesięcznie. [...] To nie jest urządzenie, które zastępuje człowieka. Człowiek musi wiedzieć, jaki ma poziom cukru i regulować podaż insuliny. Więc żebyśmy też nie mieli błędnego przekonania, że to jest urządzenie, które kompletnie zwalnia z odpowiedzialności za cukrzycę - zauważyła ekspertka.

Autoagresja organizmu i niezdrowy tryb życia

- Typ pierwszy cukrzycy stanowi nie więcej niż 10 procent wszystkich przypadków. Kompletnie nie wiemy, skąd się bierze. On występuje bardzo nagle, zazwyczaj objawiając się u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. To nie jest choroba, która mija - jeżeli ktoś zachoruje w dzieciństwie na cukrzycę typu pierwszego to tą cukrzycę będzie miał do końca życia. I to jest ta cukrzyca, która od razu wymaga insulinoterapii. Natomiast cukrzyca typu drugiego czyli ta najczęściej występująca, to jest choroba, która rozwija się bardzo powoli. I z tą cukrzycą można żyć przez wiele lat i nie być zdiagnozowanym. Niestety są ciągle takie osoby, które w ogóle dowiadują się, że mają cukrzycę typu drugiego już kiedy występują powikłania - zawały serca, udary mózgu. Najczęściej objawia się ona w wieku średnim i senioralnym - wyjaśniła Śliwińska.