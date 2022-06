Jeden z głównych headlinerów odwołuje występ na Open'er Festival

Duet z Manchesteru The Chemical Brothers, stworzony przez Toma Rowlandsa i Eda Simonsa w 1989 roku, należy do wąskiego grona pionierów współczesnej muzyki elektronicznej, wprowadzając do kultury popularnej lat 90. XX wieku elementy big beatu. Znani są z bardzo kreatywnych eksperymentów z pogranicza muzyki elektronicznej, trip hopu, hip hopu, house'u,

Ich debiutancki album "Dig Your Own Hole" ukazał się 7 lipca 1997 roku. Łącznie mają dziewięć albumów studyjnych - ostatni "No Geography" ukazał się w 2019 roku - które wyprzedały się w wielomilionowym nakładzie. Sześć z nich trafiało na pierwsze miejsce w brytyjskich zestawieniach, a 13 singli trafiło do Top 20 brytyjskich list przebojów. Są twórcami takich klasyków jak "Hey Boy Hey Girl", "Salomon Dance", "Galvanize" czy "Let Forever Be". Ich muzykę wykorzystano w 135 tytułach filmowych, telewizyjnych oraz w grach wideo. W stanach Zjednoczonych docenieni byli między innymi sześcioma nagrodami Grammy.