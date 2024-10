Trzykrotny włam. Sprawca wyniósł elektronikę i klaser ze znaczkami

czytaj dalej

Co najmniej 45 osób zginęło, a 111 uznano za zaginione po tym, jak przemytnicy zmusili migrantów do wyskoczenia z łodzi u wybrzeży Dżibuti – poinformowała w środę Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM). - Ta tragedia jest najbrutalniejszym jak dotąd przypomnieniem pilnej potrzeby ochrony i brania pod uwagę potrzeb migrantów - ocenił regionalny dyrektor IOM Frantz Celestin.