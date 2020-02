Kierowca był "tak pijany, że na alkomacie zabrakło skali"

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem w Wólce Niedźwiedzkiej (Podkarpacie). - Mężczyzna, jadąc w kierunku Rzeszowa, zjechał na przeciwny pas ruchu, zmuszając jadącego z przeciwka kierowcę audi do gwałtownego manewru. Mimo to podczas wymijania samochody otarły się bokami – relacjonuje Adam Szeląg, rzecznik prasowy rzeszowskiej policji.