Nie wrócił z wyprawy w góry, znaleźli go przy lawinisku. Nie żyje

Nie wrócił z wycieczki w góry. W czasie poszukiwań ratownicy natrafili na lawinisko i znaleźli poszukiwanego. Niestety, nie udało się go uratować.

Niebezpieczna pogoda

Jak przekazał Tatrzański Park Narodowy, w wyższych partiach Tatr panują trudne warunki do uprawiania turystyki. Pod nową warstwą świeżego śniegu zalega starszy, twardy śnieg, miejscami występują zaspy. Ośnieżone gałęzie kosodrzewiny w wielu miejscach "kładą się" na szlaki, utrudniając przejście. Dodatkowe utrudnienie stanowi niski pułap chmur i mgła, które ograniczają widzialność, co może prowadzić do pobłądzeń. W partiach reglowych również zaobserwowana została kilkucentymetrowa warstwa świeżego śniegu. Szlaki są mokre i śliskie, a na odcinkach leśnych - błotniste. Na drzewach pojawiła się okiść, zaś pod naporem ciężkiego śniegu mogą łamać się gałęzie.