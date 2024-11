Ruchome figury przyjechały do Kalwarii z Neapolu. To będzie jedna z największych szopek w Polsce

czytaj dalej

Będziemy zdecydowani, ostrzy, radykalni. Na pewno nie będziemy niczego owijać w bawełnę ani ukrywać tego, co się w Polsce dzieje - powiedział poseł PiS Paweł Szrot, odnosząc się do zbliżającej się kampanii prezydenckiej. Mówił, że jak ktoś kandydata partii Karola Nawrockiego "uderzy w twarz, to się nie rozpłacze, nie ucieknie, tylko odda i powali przeciwnika". Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL-Trzecia Droga), stwierdził, że "to jest PiS-u sprawa i PiS-u problem, kogo mają za kandydata".