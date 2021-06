Kilkudziesięciu strażaków ze Śląska czeka na decyzję, czy mają jechać do Czech, gdzie w czwartek trąba powietrzna pozbawiła wielu mieszkańców dachu nad głową. Ratownicy są gotowi do wyjazdu. Jednocześnie deklarują, że mieszkańcy Śląska nie zostaną bez pomocy.

"Nasi strażacy pomogą przy usuwaniu skutków katastrofalnego w skutkach tornada. W takich chwilach jesteśmy zawsze do dyspozycji naszych sąsiadów" - napisał na Twitterze Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu. I poinformował, że premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o wysłaniu jednostek straży pożarnej do pomocy czeskim służbom.

- Tutaj jest punkt koncentracji sił i środków, które dyspozycją komendanta głównego postawiliśmy w stan gotowości do ewentualnego udziału w działaniach w Republice Czeskiej - powiedział, w trakcie spotkania z dziennikarzami, starszy brygadier Mirosław Synowiec na briefingu w jednostce Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Szopienicach. I dodał: - Czekamy na dyspozycje z Warszawy, czy ten wyjazd będzie miał miejsce.

62 strażaków gotowych do wyjazdu

Do wyjazdu gotowych jest 19 zastępów, w sumie 62 strażaków. - Mamy pilarki do drewna, stali i betonu, gwoździarki i plandeki do zabezpieczenia dachów budynków, które zostały zerwane w wyniku kataklizmu, jesteśmy zabezpieczeni w pluton logistyczny, czyli dwa kontenery kwaterunkowe i sanitarne, własny zapas paliwa i racji żywnościowych - wyliczał Synowiec.