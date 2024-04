Przelewali pieniądze "kobietom w potrzebie". W sumie 200 tysięcy złotych

Cała historia ma swój początek pod koniec 2022 roku. 38-latek działał na platformie randkowej, na której wprowadzał w błąd co do swojej tożsamości.

Podawał się tam za kobiety potrzebujące pomocy materialnej. W ciągu niespełna dwóch lat, zdołał oszukać szukających miłości mężczyzn na kwotę ponad dwustu tysięcy złotych. Podejrzany często zmieniał miejsce pobytu, co utrudniało możliwość szybkiego zlokalizowania mężczyzny" - przekazała policja śląska.

Zatrzymali go w Bydgoszczy

Bielscy policjanci namierzyli go ostatecznie w Bydgoszczy. Mężczyzna przebywał w jednym z hoteli. Został zatrzymany i przetransportowany do Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, a następnie do prokuratury.