Zaginiona kotka odnalazła się 800 km od domu. Schowała się w pudle z odsyłanymi butami

Jak przekazał w poniedziałek portal dziennika "The New York Times", sześcioletnia kotka o imieniu Galena "zakradła się" do kartonu z przesyłką zwrotną z pięcioma parami butów, po czym została przetransportowana z miasta Lehi, niedaleko Salt Lake City, do magazynu firmy Amazon w Kalifornii - ponad 800 km od domu. Zwierzę odnalazła pracownica magazynu. Następnie zaniosła do lekarki weterynarii w Riverside. Ta zidentyfikowała zwierzę na podstawie mikroczipa i zadzwoniła do jego właścicielki, Carrie Clark. Kobieta już wcześniej zdążyła opublikować w internecie ogłoszenie, w którym prosiła o pomoc w znalezieniu zaginionej kotki. Galena była "uwięziona w pudełku i przyczepie przez sześć dni" - poinformowała Clark we wpisie na Facebooku.