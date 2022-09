Imię córki Harry'ego w wyjątkowy sposób wiąże się z królową. "To bardzo osobiste"

Córka Harry'ego ma imiona po babci i prababci

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor urodziła się 4 czerwca 2021 roku. Imiona zawdzięcza dwóm kobietom wyjątkowo ważnym dla jej taty. Drugie - Diana to hołd dla mamy Harry'ego, zmarłej tragicznie 25 lat temu księżnej Diany . Lilibet zaś to na pierwszy rzut oka nieoczywiste, ale nawiązanie do imienia królowej. Tylko na pierwszy rzut oka, bo wszyscy, którzy choć trochę interesowali się Elżbietą II i monarchią wiedzą, że zmarła w ubiegłym tygodniu królowa tak była nazywana przez bliskich w dzieciństwie i młodości.

Jak tłumaczy Daisy McAndrew z NBC, Lilibet to przydomek królowej już od wczesnego dzieciństwa, kiedy nie była ona w stanie wymówić własnego imienia Elizabeth. W tym przypadku nie było prawdziwym imieniem, a zdrobnieniem, jednak bardzo szczególnym dla królowej. "Większość królewskich obserwatorów spodziewało się, że jeśli urodzi się dziewczynka, mogą pojawić się imiona Elizabeth czy Diana. Ale Lilibet ma ten szczególny rezonans ponieważ to imię nadane królowej, gdy była małą księżniczką. To bardzo osobiste. To bardzo intymne" - komentowała krótko po urodzeniu córki Harry'ego dla "Today" dziennikarka Roya Nikkhah, ekspertka od rodziny królewskiej.