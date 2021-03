Co przypomina owoc morwy? Pytanie w "Milionerach"

Co formą najbardziej przypomina owoc morwy: płód, gameta żeńska, morula czy gameta męska? Na to pytanie w "Milionerach" odpowiadał pan Marek Hawrot z Krosna.

We wtorkowym wydaniu "Milionerów" zagrał pan Marek Hawrot z Krosna. Na jego drodze do miliona pojawiło się między innymi pytanie z zakresu biologii.

Z tego zestawu formą najbardziej przypomina owoc morwy:

Co przypomina owoc morwy?

Morwa to niewielkie drzewo liściaste, którego owoce o różnym kolorze – od białego po ciemnofioletowy - pod względem kształtu bywają przyrównywane do malin lub jeżyn. Ale nie tylko do nich, z czego skorzystali autorzy pytania w "Milionerach".

Z zaproponowanego uczestnikowi zestawu możliwości, płód to stadium rozwojowe zarodka od 11. tygodnia ciąży do chwili porodu, gameta żeńska to komórka jajowa, a męska – plemnik. Natomiast morula to stadium rozwoju zarodka w pierwszym tygodniu po zapłodnieniu. Formą do pewnego stopnia przypomina owoc morwy, któremu zawdzięcza swoją nazwę (morula to po łacinie właśnie morwa).