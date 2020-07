Duda: małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, dlaczego mam to przemilczać?

Środa to kolejny dzień kampanii przed drugą turą wyborów prezydenckich, która odbędzie się 12 lipca. Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski przebywają w tym dniu w województwie zachodniopomorskim. Ubiegający się o reelekcję prezydent na spotkaniu w Drawsku Pomorskim mówił, że "w Polsce musi się podnosić poziom wynagrodzeń", a "prawdziwie wolny jest ten, kto ma prawo wyboru miejsca pracy". - Chcę Polski, w której wszyscy są wolni - zapewniał.

Prezydent Andrzej Duda odwiedzi Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Spotka się polskimi oraz amerykańskimi żołnierzami, którzy brali udział w ćwiczeniu Defender-Europe 20 Plus. Prezydentowi towarzyszył będzie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Szymon Hołownia, który zajął trzecie miejsce w niedzielnych wyborach, ponownie zapewnił na antenie Polskiego Radia, że nie dołączy do Koalicji Obywatelskiej ani PiS. - Zapewniam, że póki żyję nie skończymy w Koalicji Obywatelskiej, ani nie zostaniemy wchłonięci przez Platformę, ani w Zjednoczonej Prawicy nie skończymy, dlatego, że mamy swój pomysł na Polskę i nie jest on tożsamy ani ze sposobem i metodami PiS, ani z metodami PO - powiedział.

Myślę, że Polacy nie będą chcieli wojny na górze, to jest taka wetokracja, co szykuje nam Rafał Trzaskowski razem opozycją totalną – powiedział premier Mateusz Morawiecki na antenie Polskiego Radia Lublin.

Duda: dziękuję dowództwu, że udało się przeprowadzić ćwiczenie Defender-Europe 20 Plus

Duda: cieszę się, że po wejściu Polski do NATO, a także już wcześniej, polscy żołnierze niosą pokój ramię w ramię z amerykańskimi żołnierzami

Trzaskowski o debacie: panie prezydencie, spotkajmy się na ubitym gruncie, mam nadzieję, że dopuści pan do otwartej formy pytań

Trzaskowski do prezydenta: zapraszam pana w czwartek na debatę, proszę się nie bać, zasługujemy na poważną debatę, a nie na kolejną ustawkę

Duda: to sukces polskiej spółki, polskiego premiera, to także efekt skutecznej polityki jeśli chodzi o dywersyfikację dostaw gazu

Duda: od dzisiaj ceny gazu są o 10,5 procenta niższe niż do tej pory

Duda: w ciągu ostatnich 5 lat ceny gazu zmniejszyły się o prawie 18 procent. Dla zwykłego gospodarstwa domowego to jest prawie 1800 złotych oszczędności, to są wymierne pieniądze

Duda: od dziś stawka VAT będzie obniżona do 5 procent na różnego rodzaju produkty spożywcze gotowe do spożycia

Duda: wolności do 2015 było tyle, co kot napłakał, Polska była wtedy zwijana

Duda: prawo rodziców do wychowania dzieci musi być chronione

Duda: dlaczego mam przemilczać, że w konstytucji jest napisane, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny?

Duda: wolność to także wielkie inwestycje gospodarcze

Duda: ja nie chcę, żeby moi rodacy jeździli do Berlina, ja chcę, żeby goście z zagranicy przyjeżdżali do nas. Dlatego ważna jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego

Duda: to jest właśnie perspektywa, która powiększa naszą strefę wolności

Trzaskowski: potrzebny jest silny prezydent, który nie słucha tylko swojej partii i prezesa; warto czytać co się podpisuje

Trzaskowski odniósł się także do propozycji Szymona Hołowni - "weta samorządowego", gdy rządzący będą "zabierali pieniądze samorządom", "demokratycznego weta" w przypadku "łamania konstytucji,. "zielonego weta" dotyczącego zmian klimatycznych. - Zgadzam się w tym z Szymonem Hołownią - powiedział Trzaskowski.

Debata daje wyborcom możliwość wyrobienia sobie poglądu, dlatego zachęcam obu kandydatów na prezydenta do debaty - mówił na środowej konferencji prasowej marszałek Senatu Tomasz Grodzki, pytany o spory między sztabami kandydatów na temat debat.

W decydującej rozrywce o Pałac Prezydencki pozostają ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Obaj mają nieco mniej niż dwa tygodnie, aby przekonać do siebie w drugiej turze wyborców.

We wtorek Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich. Andrzej Duda zdobył 43,50 procent poparcia, a Rafał Trzaskowski - 30,46 procent.

Oficjalne wyniki pierwszej tury klasyfikują Szymona Hołownię na trzecim miejscu. Uzyskał on poparcie 13,87 procent głosujących.

Debata prezydencka w TVN, TVN24, Onecie i WP

TVN, TVN24 oraz największe polskie portale: Onet i WP zaprosiły obu kandydatów do wspólnej debaty prezydenckiej. Uczestnictwo w debacie potwierdził Rafał Trzaskowski.

Ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda odniósł się do tej propozycji we wtorek. - Nie obawiam się debat, ale mam jedną prośbę. Niech się media dogadają. Mamy w Polsce trzy wielkie telewizje: Telewizja Polska, Polsat, TVN. Proszę się dogadać między sobą, zrobić jedną debatę, do której będą mogły się dołączyć inne media - powiedział. Niedługo później rzecznik jego sztabu Adam Bielan przekazał, że Duda nie weźmie udziału w debacie zorganizowanej przez TVN, TVN24, Onet i WP. Poinformował natomiast, że prezydent będzie uczestnikiem debaty w telewizji państwowej.