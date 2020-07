"Najważniejsze są argumenty nie w stu procentach prawdziwe, ale takie, które są skuteczne"

Elżbieta Jakubiak, była szefowa gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego, oceniła w programie "Tak jest" w TVN24, że najwidoczniej "z badań wynika, że kampania dzieląca, skręcająca w tereny sporne, przyniesie prezydentowi Dudzie reelekcję". - Zakładam, że ta kampania jest dobrze przygotowana. Wiem, że Adam Bielan [członek sztabu wyborczego Andrzeja Dudy - przyp. red.] potrafi czytać sondaże i rozczytywać to wszystko, co się pisze o elektoratach i ich zachowaniach - dodała.

"Najważniejsze są argumenty nie w stu procentach prawdziwe, ale które są skuteczne"

- Mamy kilka dni do wyborów i teraz najważniejsze są argumenty nie takie, które są w stu procentach prawdziwe, tylko które są skuteczne. Te argumenty są formułowane w miastach mniejszych i średnich, które przez wiele lat czuły się pomijane w rozwoju gospodarczym - ocenił były rzecznik prezydenta Dudy.

- A to, że dzisiaj można, po prawie pięciu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, grać sentymentem do rządów Platformy Obywatelskiej to jest fenomen - dodał Krzysztof Łapiński.