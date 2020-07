"Rezerwy kart uruchamiamy w zasadzie co chwilę"

Do godziny 21 w niedzielę trwa głosowanie w wyborach na urząd prezydenta. W związku ze stanem epidemii po raz pierwszy w wyborach prezydenckich głosowanie odbywa się metodą tradycyjną w lokalach wyborczych oraz metodą korespondencyjną. W miejscowościach turystycznych na Pomorzu, między innymi w Krynicy Morskiej, Jastrzębiej Górze, Ustce, Helu, Sopocie uruchomiono rezerwy kart do głosowania. - Niektóre gminy zgłosiły się już do nas po raz drugi po karty - poinformował komisarz wyborczy w Słupsku Tomasz Kowalczyk.