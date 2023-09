Ostatnie chwile na zgłaszanie kandydatów na posłów i senatorów

W środę mija ostatni dzień na zgłaszanie kandydatów na posłów i senatorów przed wyborami parlamentarnymi, które zostały zaplanowane na 15 października. Zgodnie z kalendarzem wyborczym komitety wyborcze mają na to czas do godziny szesnastej.

Lista kandydatów na posłów - zgodnie z Kodeksem wyborczym - powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów w co najmniej połowie okręgów wyborczych, dalsze listy może zgłaszać bez podpisów.

Ponadto sprawdzane jest, czy na listach w wyborach do Sejmu jest co najmniej 35 proc. kobiet i co najmniej 35 proc. mężczyzn oraz czy wszyscy kandydaci spełniają kryterium wieku - kandydatem na posła może być tylko obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów osiągnął wiek 21 lat. W przypadku kandydata na senatora - jest to 30 lat.