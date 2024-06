W wyborach do Parlamentu Europejskiego o mandat z okręgu numer 9 walczy 69 kandydatów. Siedmiu zajmuje pierwsze miejsca na listach komitetów. "Jedynkami" są tu m.in. doświadczona europarlamentarzystka Elżbieta Łukacijewska i Daniel Obajtek, były prezes Orlenu, którego osoba jest związana z trzema toczącymi się obecnie śledztwami. Co warto wiedzieć o liderach list na Podkarpaciu?

W niedzielę, 9 czerwca, Polacy wybiorą 53 reprezentantów do Parlamentu Europejskiego. W okręgu numer 9, obejmującym województwo podkarpackie, swoich kandydatów wystawiło siedem komitetów wyborczych. Dr Dominik Szczepański, politolog z Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, jest przekonany, że troje przedstawicieli Podkarpacia zdobędzie euromandaty. Jego zdaniem ze względu na sposób przeliczania głosów na pewno dostaną je "jedynki" KO i PiS, czyli Łukacijewska i Obajtek. Kto jeszcze znalazł się na czele list i co wiadomo o tych osobach? Oto wszystkie "jedynki" z Podkarpacia.

LISTA NR 1. Elżbieta Burkiewicz

Listę Komitetu Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe na Podkarpaciu otwiera Elżbieta Burkiewicz. To członkini Polski 2050 Szymona Hołowni. Aktualnie zasiada w Sejmie. Została do niego wybrana głosami 11 582 wyborców okręgu rzeszowskiego. Pełni tam rolę zastępczyni przewodniczącego komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i Leśnictwa oraz wiceprzewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Celiakii, a także Podkarpackiego Zespołu Parlamentarnego.

LISTA NR 2. Tomasz Buczek

Tomasz Buczek jest jedynką Komitetu Wyborczego Konfederacja Wolność i Niepodległość . Należy do partii Konfederacja Wolność i Niepodległość. Jest pełnomocnikiem okręgowym Ruchu Narodowego. W przeszłości był wiceprezesem Młodzieży Wszechpolskiej na Podkarpaciu. W wyborach samorządowych w 2018 roku bez powodzenia kandydował na radnego sejmiku województwa podkarpackiego. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku bezskutecznie ubiegał się o mandat europosła. Startował także w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych. Zdobył 11 341 głosów, co nie pozwoliło mu na objęcie mandatu.

LISTA NR 3. Paweł Frankiewicz

Lista nr 3 to kandydaci Komitetu Wyborczego Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy - Normalna Polska w Normalnej Europie . Jej "jedynką" jest Paweł Frankiewicz, 45-letni prawnik mieszkający w Muninie. W przeszłości bezskutecznie ubiegał się o mandat posła RP oraz mandat radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Nie należy do żadnej partii politycznej.

LISTA NR 4. Grzegorz Rykała

Komitet Wyborczy Polexit wybrał na swoją "jedynkę" na Podkarpaciu Grzegorza Rykałę. To 37-letni specjalista administracji publicznej zamieszkujący Niechobrz. Rykała nie należy do żadnej partii politycznej. W październiku 2023 roku startował w wyborach do Sejmu RP z listy KW Bezpartyjni Samorządowcy. Zdobył 751 głosów, co nie przełożyło się na mandat poselski. W kwietniu ubiegał się o miejsce w Radzie Miejskiej w Boguchwale. Uzyskał 60 głosów. W 2019 roku był "jedynką" KW Polexit w wyborach do europarlamentu. Miejsca w Parlamencie Europejskim nie zdobył.