Śmierć 29-latka z Wrocławia. Jest nagranie z policyjnej interwencji

W nocy z 1 na 2 sierpnia Łukasz wysyłał do rodziny SMS-y o niepokojącej treści. Ojciec martwił się, że jego syn może popełnić samobójstwo. Wezwał policję. Sam, razem ze swoją córką - siostrą Łukasza - też pojechał na Słonimskiego. Interwencja miała dramatyczny przebieg. Z relacji rodziny dowiedzieliśmy się, że przy siłowym wejściu do mieszkania sześciu policjantów użyło wobec Łukasza gazu, pałek teleskopowych oraz chwytów obezwładniających. Spacyfikowany 29-latek został przewieziony do szpitala. Tam zmarł po kilku godzinach.

Nagranie z korytarza

Co jakiś czas, na pierwszy plan wybijają się co wyraźniejsze zdania, czy pojedyncze wyrazy jak "Pomocy!". W tle praktycznie cały czas słychać jęki i wrzaski 29-latka, pokrzykiwania policjantów i niezidentyfikowane trzaski.

Stękanie i jęki nasilają się. Słychać męski głos: "Nie za szyję". W międzyczasie pojawiają się kolejne prośby 29-latka o pomoc. Później pada zdanie "duszę się". Po chwili - jak wskazuje "Gazeta Wyborcza" - ojciec mężczyzny krzyczy: "Nie bij go, ku***, nie bij go!". Na nagraniu z policyjnej interwencji pada też zdanie: "Ten człowiek jest zagrożeniem dla ludzi".

Prokuratura: przyczyna zgonu nieznana, konieczne są dalsze badania

- W czasie sekcji zaistniała konieczność pobrania tkanek do dalszych badań toksykologicznych i histopatologicznych, w związku z czym trwają dalsze czynności w tym zakresie. Do dzisiaj (9 września - przyp. red.) nie otrzymaliśmy końcowego sprawozdania, co do sekcji zwłok i ustalenia przyczyny zgonu tego człowieka, a wstępne czynności przeprowadzone przez biegłych nie dały nam także informacji co było powodem zgonu mężczyzny - mówi Radosław Żarkowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.