Wyczekany i nagrodzony. Pierwszy chłopiec na wsi od 10 lat w gościach u wójta

O Miejscu Odrzańskim głośno zrobiło się latem 2019 roku. To wtedy niemal cały świat dowiedział się o istnieniu niewielkiej wioski niemal na styku województw opolskiego i śląskiego. Przez lata rodziły się tam tylko dziewczynki, co odnotowały praktycznie wszystkie ogólnopolskie, a także lokalne media oraz wiele portali w Europie i na świecie.

10 lat oczekiwania

Szał trwał dobre kilka tygodni. Ale wszystko, co dobre, musi się skończyć. W kolejnych miesiącach dziennikarze nieco zapomnieli o Miejscu Odrzańskim. Wszystko, można powiedzieć, wróciło do normy.

- Mieliśmy plan przywitać ich z pompą po powrocie ze szpitala, ale rodzice na razie nie szukają rozgłosu. Proszą o spokój. Jeżeli minie jakiś czas i rodzice zmienią zdanie, to my tę niespodziankę na pewno w jakiś sposób przekażemy - mówił wówczas Rajmund Frischko, wójt gminy Cisek, który przy okazji tłumnego najazdu dziennikarzy zarzekał się, że rodzice pierwszego chłopca otrzymają nagrodę.

"Gratulowali, zaglądali do wózka. Nie mogli oderwać wzroku"

- Bardzo się cieszyli, podchodzili do nas na spacerach, gratulowali, zaglądali do wózka. Nie mogli oderwać wzroku. To było miłe zaskoczenie - dodaje pani Ania.