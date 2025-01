Tradycyjna już rywalizacja ogromnych traktorów w przeciąganiu liny czy wystawa fotograficzna opowiadająca o przyjaźni, która zaczęła się na dziecięcym oddziale onkologicznym - to tylko niektóre z momentów 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które zapamiętamy na długo. Wolontariusze działali prężnie nie tylko w Polsce, ale i w wielu krajach na całym świecie. Grano w Tokio, Waszyngtonie czy na Bali.

TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ 9. JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WOŚP

Za nami 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem "Gramy na zdrowie!". Jego motywem przewodnim było bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. Zebrane środki przeznaczone zostaną na potrzeby hematologii i onkologii dziecięcej.

Do pomocy zaangażowało się 1687 sztabów - w tym 94 w 24 krajach świata. To około 120 tysięcy wolontariuszy. Niedzielne kwesty umilały koncerty, pikniki i wydarzenia sportowe. Oprócz zbiórek do tekturowych puszek zorganizowano liczne aukcje internetowe. Wieczorem niebo tradycyjnie rozświetliło Światełko do Nieba.

Za nami wiele chwil wypełnionych wzruszeniem, radosną zabawą, emocjonującymi rywalizacjami i wspólną pracą. Oto 15 momentów, które zapamiętamy.

1. Wszystkie ręce na pokład. Rusza 33. Finał!

Kiedy wybiła godzina 8.30, oficjalnie ruszył 33. Finał WOŚP. - Ale kosmos! Będziemy grali na całym świecie - mówił Jurek Owsiak. - Maestro, zaczynamy grać! Gramy! - ogłosił. Po chwili zabrzmiała orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie.

Ruszył 33. Finał WOŚP TVN24

2. Wyjątkowe pociągi wjechały na tory

Jeden z Helu, drugi z Zakopanego. Dwa wyjątkowe pociągi ruszyły specjalnymi trasami, aby dowieźć pasażerów na Światełko do Nieba w warszawskim miasteczku WOŚP. Maszyny oklejone zostały w symbole Orkiestry. W środku na pasażerów czekały specjalne ekipy, które edukowały ich z zasad zdrowego stylu życia. Naturalnie zbierano również datki.

Jeden z Helu, drugi z Zakopanego. Dwa specjalne pociągi ruszyły do Warszawy, by zdążyć na Światełko do Nieba TVN24

3. WOŚPEK, nowy "mieszkaniec" Wrocławia

Podczas porannej konferencji prasowej, która oficjalnie otworzyła wrocławski Finał, zaprezentowany został nowy krasnal - WOŚPEK. Krasnal ma przyczepioną tabliczkę z kodem QR dzięki, któremu można wpłacać pieniądze do e-skarbonki.

Wrocław ma nowego krasnala - WOŚPKA PAP/Maciej Kulczyński

4. Wolontariusze na czterech łapach

W Poznaniu oraz Krakowie można było spotkać czworonożnego wolontariusza. Biszkoptowe golden retrievery towarzyszyły zbierającym datki do puszek.

– Ludzie na psiaki reagują bardzo entuzjastycznie, uwielbiają, kochają nasze psy. Przychodzą do nich co roku – podkreślała jedna z kwestujących.

Czworonożni wolontariusze. Biszkoptowe golden retrievery także wspierają WOŚP TVN24

5. Najwyższa zbiórka w Polsce

Na Kasprowym Wierchu odbyła się najwyżej położona w Polsce zbiórka. Początkowo z powodu silnego wiatru odwołano kursy kolejki linowej na szczyt, a kwestujący przenieśli się do zakopiańskich Kuźnic. Po południu aura nieco się uspokoiła, a akcja przeniosła się na śnieżny szczyt.

Tam pojawił się polski narciarz wysokogórski Andrzej Bargiel.

Na Kasprowym Wierchu gra Andrzej Bargiel TVN24

6. Dźwięki Orkiestry w różnych zakątkach świata

Niemal 100 sztabów zlokalizowano poza granicami Polski - w 24 krajach świata. Na Bali zbierano w rupiach, w Tajlandii w batach, w Japonii w jenach, a w Stanach Zjednoczonych w dolarach - ale cel był jeden. Wszyscy chcieli zgromadzić jak najwięcej pieniędzy na potrzeby hematologii i onkologii dziecięcej.

Tak gracie z WOŚP. Pocztówki z całego świata w wirtualnym studiu TVN24 TVN24

W Tokio czas umilały polskie potrawy. - Bardzo im smakują pierogi. Jest takie danie w Japonii, które się nazywa gyoza, ono jest podobne do pierogów. Mamy też wspaniałe pączki robione przez Japonkę w Tokio. Są naprawdę pyszne, jak od babci. (...) Mamy świeżo pieczony polski chleb, ogórki konserwowe, kapustę kiszoną, polskie kiełbaski, które są produkowane tutaj i oczywiście polski street food, czyli zapiekanki - mówiła Edyta Dziemińska ze sztabu.

W Bangkoku odbył się koncert i wiele ciekawych licytacji. Wśród nich była książka Olgi Tokarczuk z autografem autorki.

WOŚP gra między innymi w Tajlandii, Serbii, Francji, Japonii, czy Anglii TVN24

Sztab WOŚP w Waszyngtonie. "Dwoimy się i troimy" TVN24

7. "W każdym jest pierwiastek dobra". Zaangażowali się też osadzeni

WOŚP wsparli też osadzeni w Zakładzie Karnym w Łupkowie oraz w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych

Ryszard i Krzysztof odsiadują w pierwszym z nich karę za przestępstwa gospodarcze. W wolnych chwilach w ramach zajęć resocjalizacyjnych angażują się w przygotowanie prac, które później przekazywane są na aukcje - także sztabowi WOŚP w Sanoku. To obrazy, rzeźby, wyroby z drewna czy przedmioty użytkowe.

Jedna z prac podarowana przez osadzonego z ZK w Łupkowie na aukcję WOŚP Zakład Karny w Łupkowie

- Motywacje są różne, ale zazwyczaj jest to po prostu chęć włączenia się w akcję pomocy. Mimo tego, że ci ludzie są w więzieniu, zrobili złe rzeczy i odbywają kary za przestępstwa, które popełnili i za które zostali skazani, w każdym z nich jest ten pierwiastek dobra i chęć, aby zrobić coś dla innych - wyjaśniał major Grzegorz Oleniarz, rzecznik prasowy zakładu w Łupkowie.

Podporucznik Michał Bąk, rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych, przekazał: - W akcjach charytatywnych kultywujemy zasadę, że nic na siłę. W związku z tym nikogo nie zmuszamy do włączenia się do pomocy w ramach Wielkiej Orkiestry. Sami osadzeni wychodzą z inicjatywą, aby pomóc na tyle, ile potrafią. Dla mnie znakomitym przykładem jest jeden z osadzonych, który pracując w trakcie wykonywania kary w systemie zmianowym, znalazł czas i chęć, aby układać zakupione przez siebie wielkogabarytowe puzzle.

Osadzeni z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych od lat wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Zakład Karny w Uhercach Mineralnych

8. Wystawa "Państwo Kluseczkowie"

Na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbyła się wystawa zdjęć pt. "Państwo Kluseczkowie" autorstwa Magdaleny Topczewskiej. Opowiada ona historię Basi i Olka, którzy spotkali się na dziecięcym oddziale onkologicznym. Stoczyli trudną, ale pomyślną walkę z chorobą. Wystawa przedstawia historię ich przyjaźni. Mama Olka, Paulina Obzejta, opowiadała reporterce TVN24 Joannie Wyrwas o tym, skąd wziął się pomysł na nazwę "Państwo Kluseczkowie".

- Pewnego dnia Olek zapytał Basię, czy zostanie jego narzeczoną. Basia z wielką chęcią odpowiedziała: tak, mój Kluseczku. To było takie urocze. Od tego momentu zaczęli siebie nawzajem nazywać kluseczkami. Tak zaczęła się ich historia - powiedziała.

Wystawa "Państwo Kluseczkowie" w ramach WOŚP TVN24

9. Król Bolesław o biegu z dawnej stolicy do obecnej

Tradycją obchodów gnieźnieńskiej edycji Finału WOŚP jest bieg z Gniezna do Warszawy. Na antenie TVN24 opowiedział o nim "król Bolesław Chrobry" (Paweł Kolski), który brał w nim udział. - Biegniemy już drugi dzień. W wielu miejscowościach jesteśmy serdecznie witani. Ludzie bardzo często wrzucają do puszek - podkreślał. - Co kilka kilometrów jesteśmy witani przekąskami. Ludzie dbają o to, aby nasi biegacze nie zgłodnieli - dodał.

Uczestnicy ruszyli w sobotę przed południem z gnieźnieńskiego rynku. Jak mieli cel? Pokonać ponad 300 kilometrów, zdążyć na warszawski Finał i zebrać pieniądze dla WOŚP.

"Król Bolesław Chrobry" o biegu z Gniezna do Warszawy TVN24

10. Milion złotych od Warner Bros. Discovery

Kasia Kieli, president&managing director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN, w imieniu Warner Bros. Discovery przekazała na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy czek o wartości miliona złotych.

- Zbieramy na ważny cel. Zbieramy na onkologię, zbieramy na hematologię dziecięcą, otwieramy nasze serca. Wszyscy mamy serduszka. Te serca pokrywają całą Polskę i mam nadzieję, że będzie kolejny rekord - mówiła. - Jurku, zapraszamy na nasze anteny, nasze anteny są twoje - dodała.

Kasia Kieli przekazała czek na 1 000 000 zł TVN24

11. Finał WOŚP na terenach popowodziowych

Ludzie ochoczo pomagali również na terenach popowodziowych. W Lądku-Zdroju dla mieszkańców zaplanowano takie atrakcje jak: zumba, wspólny bieg, pokazy ognia oraz koncerty. - Ci ludzie są chętni do działania, do radości, należy im się - mówił Mariusz Bartosiński, jeden z organizatorów.

Serduszka WOŚP można zobaczyć również w Nysie. Tamtejszy szpital otrzymał dużą pomoc od Orkiestry podczas powodzi - kilkanaście milionów już zostało dostarczonych do OSP i WOPR. - To była pomoc doraźna, ale bardzo duża. Łącznie prawie 20 milionów wsparcia z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i to było wsparcie, które było decydujące, żeby miesiąc po powodzi uruchomić szpital i świadczyć usługi medyczne dla naszych mieszkańców - podkreślał Artur Kamiński, dyrektor placówki.

Lądek-Zdrój gra z WOŚP TVN24

12. Gest małej parafii

W parafii ewangelicko-augsburskiej w Zielonej Górze cała taca, a więc ofiary złożone przez uczestników niedzielnego nabożeństwa, trafiły do puszki wolontariuszy.

- Bardzo dziękuję wam za pomoc. Wiem, że was nie trzeba namawiać, bo wiem, że wszyscy czynicie to z serca i chętnie. Bardzo się cieszę, że znowu mogliśmy wziąć udział w tej akcji. Jesteśmy małą społecznością, ale mamy wielkie serca i to jest dowód na to, że można zrobić coś wielkiego, będąc w małej grupie, bo jest siła w tym, że działamy wspólnie - powiedział proboszcz ks. Marcin Rayss.

TACA TVN24

- Dodatkowo tworzymy na plebanii miejsce dla wszystkich wolontariuszy. Nazwaliśmy to "Kawiarenką u luteran". Wolontariusze mogą tam przyjść, zjeść domowe ciacho upieczone przez parafian i ogrzać się. Po to, żeby móc w ciągu dnia dalej zbierać środki - powiedział proboszcz. - Myślę, że to, co robimy dziś wspólnie, wpisuje się w dzieło miłosierdzia, a do tego chrześcijanie zostali powołani - dodał.

13. Olimpijczyk i dwóch unijnych komisarzy wzięli udział w biegu

W Brukseli odbył się bieg "Policz się z cukrzycą!". Wzięli w nim udział między innymi multimedalista olimpijski Robert Korzeniowski, komisarz unijny do spraw sprawiedliwości międzypokoleniowej, młodzieży, kultury i sportu Glenn Micallef oraz komisarz unijny do spraw budżetu, zwalczania oszustw i administracji publicznej Piotr Serafin.

- Cieszę się, że sport tak kapitalnie łączy - mówił Korzeniowski.

W Brukseli grają z WOŚP. Odbył się bieg "Policz się z cukrzycą"

14. Tradycyjne już przeciąganie liny

W Wysokim Kole Mazowieckim 26 ciągników zmierzyło się w zawodach przeciągania liny. Turniej podzielono na pięć kategorii, pod kątem wagi - najlżejsza to 6-7 ton, a najcięższa 12-17 ton.

- Jak wielkie są maszyny, tak wielkie są serca wszystkich tutaj zgromadzonych - mówił pan Tomek, jeden z organizatorów, w rozmowie z reporterem TVN24 Mateuszem Grzymkowskim.

Tradycją Wysokiego Mazowieckiego stał się turniej przeciągania traktorów TVN24

15. Światełko do Nieba i kwota deklarowana na koniec 33. Finału WOŚP

Światełko do Nieba było kulminacyjnym momentem 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Odliczanie do startu rozpoczął szef WOŚP Jurek Owsiak, któremu na scenie towarzyszyła między innymi Kasia Kieli, president & managing director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN.

- Naprawdę robimy niesamowite rzeczy, piękne - mówił Owsiak. - I za moment pokażemy dobrym aniołom, że jest to także niezwykle ciepły moment, serdeczny, scalający nas wszystkich - dodał.

Światełko do Nieba w Warszawie TVN24

Przed 23.30, kiedy oficjalnie zamknięto imprezę, deklarowana kwota wyniosła 178 531 625 złotych. W zeszłym roku było to 175 426 813 złotych.

Podany wynik nie jest kwotą ostateczną - dopiero za kilka tygodni dowiemy się, ile WOŚP zebrała w trakcie tegorocznego Finału.

ZOBACZ TEKST PREMIUM: "Nie wyglądają", a rozwijają się błyskawicznie i bywają śmiertelne. Dlaczego?

Mamy rekord! Ponad 178 milionów złotych na koncie WOŚP TVN24

WOŚP 2025. Letnia zadyma w środku zimy

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 1993 roku. Od 32 lat Fundacja WOŚP dzięki jednodniowym zbiórkom publicznym, które nazywane są Finałami - wspiera polski system opieki zdrowotnej: kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny dla szpitali, prowadzi osiem ogólnopolskich programów medycznych, realizuje program edukacyjny oraz promuje zdrowy tryb życia i działania profilaktyczne.

W ciągu 32 Finałów WOŚP zebrała blisko 2,3 miliarda złotych, które przeznaczono na zakup 74,5 tysiąca najróżniejszych urządzeń medycznych. Podczas większości Finałów Orkiestra grała, aby poprawić jakość opieki medycznej dla dzieci. Ale nie tylko. Fundacja między innymi w ubiegłych dwóch latach prowadziła zbiórki również na rzecz osób dorosłych: w 2023 roku na walkę z sepsą, a w 2024 roku - na leczenie chorób płuc.

Motywem przewodnim 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, a towarzyszy mu hasło: "Gramy na zdrowie!". Zebrane środki przeznaczone zostaną na potrzeby hematologii i onkologii dziecięcej.

Wszystkie najważniejsze wydarzenia związane z 33. Finałem można było śledzić na antenach TVN24, TVN, TTV, w serwisach MAX, Player.pl, TVN24 GO oraz w portalu tvn24.pl.

Autorka/Autor:akr

Źródło: tvn24.pl