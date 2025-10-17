Grób rodziców Chopina pod folią? Sprawdziliśmy

Grób rodziny Fryderyka Chopina na Starych Powązkach Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

W czwartek sieć obiegło zdjęcie opublikowane przez jeden z facebookowych profili o Warszawie. Na fotografii można zobaczyć grób rodziców Fryderyka Chopina całkowicie zasłonięty szarą folią.

Pod wpisem na Facebooku wybuchła żywa dyskusja na temat zakrywania nagrobka w trakcie trwania Konkursu Chopinowskiego. Cała sytuacja wzbudziła spore emocje, bo to kolejna "wpadka", po zasłonięciu płachtą pomnika Chopina w Łazienkach i "wykopkach" drogowych przy Filharmonii Narodowej.

Nasz reporter pojechał sprawdzić, jak wygląda wspomniany grób rodziców kompozytora na Starych Powązkach.

"Koniec remontu lada dzień"

Klemens Leczkowski przy grobie zastał pracujących konserwatorów, którzy poinformowali go, że renowacja tego miejsca skończy się lada dzień. Sam monument był już odsłonięty. Przy grobie pozostała jedynie jedna drewniana konstrukcja. Robotnicy czekają na lepszą pogodę, by móc zaimpregnować nagrobek i zakończyć prace.

- Robimy już podsuszenie góry i będzie zaraz koniec. Brakuje po prostu tego jednego dnia, żeby pogoda była dobra – powiedział jeden z konserwatorów obecnych na Starych Powązkach i dodał, że nagrobek był już w fatalnym stanie i od dawna prosił się o modernizację.

Jak dowiedział się nasz reporter, grób zasłaniany folią jest na noc oraz kiedy pada. Na pytanie, kiedy mogło zostać zrobione zdjęcie, które wywołało burzę w internecie – usłyszeliśmy, że prawdopodobnie w któryś dzień bezpośrednio po deszczu, ponieważ wtedy płachta ochrania nagrobek.

Rób rodziny Fryderyka Chopina na Starych Powązkach w remoncie Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Zasłonili pomnik, rozkopali ulice

Na tvnwarszawa.pl opisywaliśmy, że prestiżowy konkurs, na który przyjeżdżają goście z całego świata, odbywa się w tym samym czasie co remont terenu wokół Filharmonii Narodowej oraz renowacja pomnika Fryderyka Chopina i jego otoczenia w Łazienkach Królewskich. Przypomnijmy, że w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy trwa przebudowa kwartału ulic: Jasna, Sienkiewicza, Złota i Zgoda. Drogowcy modernizują obszar o łącznej powierzchni 2,5 hektara. Wykonawca dostał dwa lata na realizację robót, więc zbiegły się one w czasie z XIX edycją Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. W praktyce oznacza to, że obecnie teren wokół filharmonii jest rozkopany, co powoduje spore utrudnienia dla kierowców oraz pieszych.

Równolegle w połowie września Muzeum Łazienki Królewskie rozpoczęło renowację pomnika Fryderyka Chopina, która ma zakończyć się w 2026 roku. Monument kompozytora jest miejscem "pielgrzymek" melomanów z całego świata. Niestety w trakcie najcięższych prac budowlanych w najbliższym jego otoczeniu został zasłonięty płachtą, którą zdjęto na czas konkursu.

Zwycięzcę poznamy 20 października

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie jest najbardziej prestiżowym tego typu wydarzeniem na świecie i odbywa się co pięć lat, co tylko umacnia jego wyjątkowość. Tegoroczne wydarzenie trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Zwycięzcę konkursu poznamy 20 października. Dzień później odbędzie się gala wręczenia nagród i pierwszy z trzech koncertów laureatów. Dwa kolejne koncerty laureatów zaplanowano na 22 i 23 października.