Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Woltera pogryzł pies w typie amstaffa. Jest postrachem wolskich osiedli

|
Wolter został pogryziony przez agresywnego psa
Behawiorysta radzi, co robić kiedy spotkamy psa bez właściciela
Źródło: TVN24
Wolter, niewielki mieszaniec został zaatakowany na Woli przez agresywnego psa w typie amstaffa. Czworonóg jest postrachem okolicy. Mieszkańcy twierdzą, że już kilkukrotnie atakował inne zwierzęta. Sprawą zajmuje się policja.

W weekend informowaliśmy o niebezpiecznej sytuacji na Saskiej Kępie, gdzie na ulicy Walecznych agresywny pies zagryzł innego czworonoga i zranił właścicielkę, która próbowała go ratować. Po publikacji tego materiału zwrócili się do nas mieszkańcy Woli. Ich podopieczny także został zaatakowany przez psa w typie amstaffa, którego właściciel ma regularnie wyprowadzać bez smyczy i kagańca.

Do zdarzenia doszło w lipcu tego roku, na osiedlu przy ulicy Ludwiki. - Szliśmy z partnerką i naszym małym psem przez teren naszego osiedla. Te bloki są otwarte, nieogrodzone. W naszą stronę szło dwóch mężczyzn z piwem w ręku. Obok nich czarny pies bez żadnego zabezpieczenia. Rzucił się nagle na naszego psa, uniósł go w powietrze, a potem go pogryzł. Partnerka próbowała go bronić i w efekcie sama została podrapana - zrelacjonował pan Hubert.

Dodał, że po ataku właściciele agresywnego psa po prostu odeszli. - Krzyczałem za nimi, żeby się zatrzymali, bo dzwonię na policję. Ale nic ich to nie obchodziło. Poszli dalej, jakby nic się nie stało - skomentował.

- Nasz pies Wolter praktycznie latał w powietrzu. Zostałam podrapana, gdy próbowałam go odciągnąć. Od razu zabraliśmy go do weterynarza - wspomina pani Małgorzata, narzeczona pana Huberta. I dodaje, że czworonóg został opatrzony, dostał leki przeciwbólowe oraz zastrzyki przeciwko wściekliźnie.

Kobieta podkreśla, że na spacer został wyprowadzony na smyczy.

Wolter został pogryziony przez agresywnego psa
Wolter został pogryziony przez agresywnego psa
Źródło: Materiały prywatne

Policja skierowała wniosek o ukaranie właściciela psa

Na miejsce nie przyjechał żaden patrol. - Kiedy zadzwoniłem pod 112, dyspozytor powiedział mi, że mogę ich gonić. Nie zrobiłem tego, pojechaliśmy od razu do weterynarza. Dopiero następnego dnia udaliśmy się na komisariat - tłumaczył.

Para zgłosiła się do komendy przy ulicy Żytniej. - Policjanci przyjęli zawiadomienie. Przeprowadzono czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie w kierunku artykułu 77 paragraf 1 Kodeksu wykroczeń, mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia jak i samego sprawcy - potwierdza nadkomisarz Marta Sulowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Wspomniany artykuł Kodeksu wykroczeń dotyczy niezachowania ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Jeżeli zwierzę swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, jego właściciel podlega karze ograniczenia wolności, grzywny lub każe nagany.

Jak zaznacza nadkom. Sulowska, policjanci komórki wykroczeniowej zebrali informacje o właścicielu zwierzęcia. W piątek, 17 października skierowali do sądu wniosek o wszczęcie postępowania w tej sprawie.

Co robić w razie ataku psa? Ekspertka odpowiada
Dowiedz się więcej:

Co robić w razie ataku psa? Ekspertka odpowiada

TVN24

Postrach wolskich osiedli. "Może dojść do tragedii"

Para podkreśla, że temat tego czworonoga pojawiał się już wielokrotnie na lokalnych grupach. Ludzie publikowali jego zdjęcia i ostrzegali się nawzajem. Jest widywany na ulicy Wolskiej i w najbliższej okolicy, wychodzi na spacery bez smyczy i kagańca. Odnalazły się też co najmniej dwa posty jego właściciela, który informował o ucieczce zwierzęcia i prosił o informacje, gdyby ktoś je zauważył.

Pan Hubert twierdzi, że funkcjonariusze policji już wcześniej mieli zgłoszenia o tym psie. - Powiedzieli nam, że ten pies zagryzł wcześniej już trzy inne czworonogi - stwierdził mężczyzna.

- Ten człowiek wciąż spaceruje ze swoim psem po Woli bez żadnych konsekwencji. Policja wie, a mimo to pies chodzi wolno. W końcu może dojść do tragedii - dodał.

Sprawę opisywała w ubiegłym roku stołeczna "Gazeta Wyborcza". Mieszkańcy Woli opowiadali wówczas, że mężczyzna i jego pies są postrachem okolicy. Wskazywali, że czworonóg ma na koncie kilka pogryzień innych zwierząt. Natomiast jedno z nich zginęło pod kołami auta, gdy uciekało przed atakiem i wbiegło na jezdnię.

Jedna z rozmówczyń "Gazety Wyborczej" wspominała, że gdy agresor zaatakował psa jej sąsiadki, po przyjeździe policji, właściciel od razu wyjął książeczkę szczepień. - Był przygotowany. Ten facet wie, że pies będzie gryzł - mówiła.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kilka osób próbowało powstrzymać atakującego psa. Leoś nie żyje

Kilka osób próbowało powstrzymać atakującego psa. Leoś nie żyje

Praga Południe
Pies w typie amstaffa ugryzł sześcioletnią dziewczynkę

Pies w typie amstaffa ugryzł sześcioletnią dziewczynkę

Śródmieście

"Takie sytuacje nie mogą pozostawać bezkarne"

Wolska policja podkreśla, że w tym roku prowadzi wyłącznie jedno postępowanie w tej sprawie. Dotyczy ono pogryzienia psa pana Huberta i pani Małgorzaty.

Nadkom. Sulowska podaje, że w 2020 roku zostało złożone zawiadomienie o wykroczeniu z artykułu 77. - Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie, został skierowany wniosek o ukaranie do sądu - dodała.

Jak podkreśla, każdy incydent z udziałem niebezpiecznego psa należy zgłaszać bezpośrednio na numer alarmowy 112 lub samodzielnie zgłaszać się do najbliższej jednostki policji, gdzie należy złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia lub przestępstwa.

O sprawę zapytaliśmy także w urzędzie dzielnicy. Dotychczas wolscy urzędnicy nie otrzymywali skarg dotyczących niebezpiecznego psa z okolicy osiedla Ludwiki i ulicy Wolskiej. Jak zapewniła nas Kamila Kozłowska z Wydziału Promocji, Komunikacji Społecznej i Funduszy Zewnętrznych, gdyby pojawiły się jakiekolwiek sygnały, urząd na pewno się im przyjrzy i podejmie współpracę ze służbami.

- Takie sytuacje nie mogą pozostawać bezkarne. Właściciele agresywnych psów nie mogą mieć świadomości, że takie wypadki uchodzą im na sucho, a to się niestety często zdarza, bo ludzie nie zgłaszają takich incydentów na policję, a nawet jeśli zgłaszają, to jest to bagatelizowane - mówiła w sobotę Kinga Morlińska, adwokatka i wiceprzewodnicząca sekcji praw zwierząt przy Okręgowej Izbie Adwokackiej.

Pies pogryzł kobietę na Białołęce

Na jednej z lokalnych grup z Białołęki pojawił się w niedzielę wpis o pogryzieniu kobiety przez owczarka belgijskiego. Córka poszkodowanej szukała osób, które mogą posiadać informacje na temat właścicieli zwierzęcia.

Sprawa została także zgłoszona na policję. Jak przekazała nam nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, do zdarzenia doszło na wysokości ulicy Głębockiej 54. - W związku z tym zgłoszeniem interweniowała załoga patrolowa. Pokrzywdzona nie złożyła oficjalnego zawiadomienia o wykroczeniu - zastrzegła policjantka.

I wyjaśniła, że kobieta poinformowała później funkcjonariuszy, że udało jej się dotrzeć do właścicielki psa i zamierza we własnym zakresie rozwiązać tę sytuację.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Agresywne psy wybiegły z posesji i zagryzły maltańczyka

Agresywne psy wybiegły z posesji i zagryzły maltańczyka

Okolice
Amstaff biegał po osiedlu. Zaatakował małego psa i jego właściciela

Amstaff biegał po osiedlu. Zaatakował małego psa i jego właściciela

Najnowsze
OGLĄDAJ: "Fakty po Faktach" w TVN24 i TVN24+
Piotr Marciniak

"Fakty po Faktach" w TVN24 i TVN24+
NA ŻYWO

Piotr Marciniak
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Klaudia Kamieniarz/b

Źródło: tvnwarszawa.pl, Kontakt 24

Źródło zdjęcia głównego: Materiały prywatne

Udostępnij:
TAGI:
PsyzwierzętaPolicja
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Auto Łotysza było zaparkowane na ulicy Marszałkowskiej. Tam pracowały służby
Próbował dostać się na dach wieżowca. Chce poddać się karze
Niepokojące statystyki dotyczące wypadków na hulajnogach (zdj. ilustracyjne)
"Mamy plagę, koszmar". Rośnie liczba wypadków na hulajnogach powodowanych przez dzieci
Doprowadzenie podejrzanego
Atak na biuro PO. 44-latek usłyszał dwa zarzuty
Eric Lu zwyciężył w XIX Konkursie Chopinowskim
Jego zwycięstwo było ogromnym zaskoczeniem. "Nie można mówić o zachwycie"
Katarzyna Wagner nową dyrektorką Muzeum Warszawy
Muzeum Warszawy ma nową dyrektorkę
Do zdarzenia doszło na terenie leśnym Olszynki Grochowskiej (zdj. ilustracyjne)
Chciał zdetonować ładunek wybuchowy na terenie miejskiego lasu. Usłyszał zarzuty
Praga Południe
Nowy stadion Skry zmienia regulamin
Uczniowie nie mogli korzystać z nowego stadionu Skry. Po interwencji się to zmieni
Ochota
Pluskwa (zdjęcie ilustracyjne)
Wojna z insektami w podstawówce. Dyrekcja odwołuje zajęcia
Bielany
Zatrzymany 34-latek
Rozbił auto na barierach. Był pod wpływem narkotyków, miał je też przy sobie
Żoliborz
70-latek usłyszał zarzut paserstwa
Chciał sprzedać kradziony pierścionek wart 15 tysięcy złotych. Zarzuty dla 70-latka
Okolice
Pożar w kamienicy przy ulicy Tarchomińskiej
Mieszkańców Pragi Północ obudziły strażackie syreny
Praga Północ
Eric Lu podczas koncertu finałowego XIX Konkursu Chopinowskiego
Ogłoszono zwycięzcę Konkursu Chopinowskiego
Autobusowa linia cmentarna
W najbliższy weekend ruszą pierwsze linie cmentarne
Komunikacja
Zderzenie na Broniewskiego
Jedno auto na boku, kierowca drugiego w szpitalu
Żoliborz
Wypadek w Rembertowie
Dwie osoby poszkodowane po zderzeniu auta z autobusem
Rembertów
Pomnik Władysława Bartoszewskiego na Woli
"Był kompasem, autorytetem". Odsłonięto pomnik Władysława Bartoszewskiego
Wola
Policja interweniowała w związku z głośną imprezą na Marszałkowskiej
Impreza na 50 osób, zaatakowani policjanci. Mieszkanka budynku: było nie do wytrzymania
Elektryczne solarisy na ulicach Warszawy
Elektryczne autobusy zasilą stołeczną flotę, podpisano kolejne umowy
Komunikacja
Stacja Warszawa Centralna
Ogromne wyzwanie dla kolejarzy. Ponad tydzień bez Dworca Centralnego
Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Radomiu
"Używając noża, zaatakował najpierw ojca, a następnie matkę"
Okolice
Dwóch pijanych 16-latków przyjechało na dyskotekę traktorem
Traktorem na dyskotekę. W kabinie dwóch pijanych 16-latków
Okolice
Kierowca auta wjechał w dom w Sokołowie Podlaskim
23-latek wjechał w dom. Mieszkanka ranna
Okolice
59-latek udawał policjanta
Udawał policjanta drogówki. Zatrzymał kierowcę, bo "jechał za szybko"
Okolice
Korek na S2 po kolizji
Zderzenie kilku aut, korek na obwodnicy Warszawy
Wawer
Wypadek w miejscowości Glinianka
Zderzenie aut na skrzyżowaniu, dwie pasażerki w szpitalu
Okolice
Zatrzymanie Krzysztofa B.
Próba podpalenia biura PO. Zatrzymano 44-latka
Shiori Kuwahara
Zagra troje pianistów, potem jury ogłosi wyniki
TVN24
Michał Krupa
"Michał podjął w życiu tylko jedną złą decyzję, wsiadł do tego auta"
Klaudia Ziółkowska
Wizualizacja pawilonu Muzeum Powstania Warszawskiego od Towarowej
O rozbudowę zabiegali od lat. Pieniądze zapewnione, oferta wybrana
Piotr Bakalarski
imageTitle
Obrońca bawił się w bramkarza. Kolejna porażka Legii
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki