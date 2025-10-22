Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Pamiątki powstańców trafiły do muzeum. Każdy przedmiot kryje wyjątkową historię

|
Pamiątki z kolekcji PWPW trafiły do Muzeum Powstania Warszawskiego
Pamiątki trafiły do kolekcji muzeum
Źródło: MPW
Krucyfiks, opaski powstańcze, toporek strażacki, odznaczenia. Do Muzeum Powstania Warszawskiego trafiły wyjątkowe pamiątki po żołnierzach, którzy brali udział w obronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w sierpniu 1944 roku.

Kompleks Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych przy Sanguszki był najbardziej wysuniętym przyczółkiem Starego Miasta, opanowanym przez powstańców. Zdobyli go od środka dzięki zaangażowanym w konspirację pracownikom wytwórni już 2 sierpnia. Przez cały miesiąc Niemcy atakowali go zaciekle z ziemi i powietrza. Powstańcy wycofali się 28 sierpnia.

Niemiecki nalot bombowy na powstańczą redutę PWPW
Niemiecki nalot bombowy na powstańczą redutę PWPW
Źródło: autor nieznany / MPW

Namacalne ślady tamtych dni pozostały na ogrodzeniu kompleksu, mają postać ubytków po kulach. W budynku urządzono izbę muzealną, ale z uwagi na charakter działalności wytwórni, która produkuje banknoty i dokumenty, nie każdy może tam wejść. I właśnie kwestia dostępności stała u podstaw decyzji PWPW o przekazaniu pamiątek - za zgodą rodzin, które wcześniej je oddały – do zasobu Muzeum Powstania Warszawskiego.

- To wielka duma, że macie powstańczą historię, że opiekujecie się fizycznymi świadkami historii, w tym sławnym ogrodzeniem, w którym nie pozwalacie zaślepić dziur po kulach. Ale opiekujecie się także pamięcią o ludziach, dawnych pracownikach – mówił podczas uroczystości przekazania pamiątek Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Zygmunt Kostkiewicz, prezes PWPW i Jan Ołdakowski, dyrektor MPW
Zygmunt Kostkiewicz, prezes PWPW i Jan Ołdakowski, dyrektor MPW
Źródło: MPW

Drewniany krzyż - jedyna pamiątka z powstania

Drewniany krucyfiks należał do por. Czesława Lecha "Białego".

- Był żołnierzem konspiracji słynnego oddziału PWB/17/S, dla niewtajemniczonych: chodzi o Podziemną Wytwórnię Banknotów, bo oddział ten zajmował się również fałszowaniem pieniędzy na potrzeby Polskiego Państwa Podziemnego – powiedziała Justyna Wasińska, członkini zarządu PWPW. I przypomniała, że poza udziałem w konspiracji, Czesław Lech i jego żona Helena (pseudonim "Halina") w czasie wojny dali schronienie Żydówce Helenie Majewskiej, za co po latach uhonorowano ich medalami Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Na drewniany krzyż osoby wprowadzane przez małżeństwo Lechów do konspiracji składały przysięgę.

- Został on ocalony przez Helenę Lech, która po upadku Starówki wraz z dziećmi opuściła Warszawę z ludnością cywilną, zabierając ze sobą krucyfiks – opowiadała Wasińska. A córka Heleny i Czesława, Maria Lech-Czerny dodała, że krzyż był jedyną pamiątką z powstania, któą udało się uratować jej matce.

Pamiątki z kolekcji PWPW trafiły do Muzeum Powstania Warszawskiego
Pamiątki z kolekcji PWPW trafiły do Muzeum Powstania Warszawskiego
Źródło: MPW

Toporek - symbol determinacji i ratowania życia

Drugi przedmiot, który trafił do muzealnej kolekcji to toporek strażacki, należący kiedyś do pchor. Zygmunta Niecieckiego "Sigisa", wieloletniego pracownika PWPW oraz żołnierza PWB/17/S. Toporek był używany w 1944 roku podczas służby "Sigisa" w oddziale zakładowej straży pożarnej. Widnieje na nim napis: "P.W.P.W. S.P. Z. Nieciecki 1944".

Jak zauważyła członkini zarządu wytwórni, ten prosty przedmiot "stał się symbolem determinacji i ratowania życia". Jego właściciel pracował w PWPW także po wojnie, ale już nie jako strażak. - Studiował malarstwo, rzeźbę, medalierstwo na Akademii Sztuk Pięknych. Było więc naturalne, że powierzono mu produkcję znaków wodnych. Pracował z nami do 1983 roku – wspominała Justyna Wasińska. I dodała, że zmarły niedawno powstaniec i kronikarz oddziału Juliusz Kulesza "Julek" nazywał Niecieckiego Leonardem da Vincim tej grupy, z uwagi na jego wszechstronność.

Znaleźli w banku matrycę do fałszowania banknotów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Znaleźli w banku matrycę do fałszowania banknotów

Piotr Bakalarski

Powstańcze opaski braci Grodeckich

Muzeum otrzymało także opaskę powstańczą kpr. Leszka Grodeckiego "Lisa" z 7 Pułku Piechoty Armii Krajowej "Garłuch" oraz jego odznaczenia.

- "Lis" nie był pracownikiem wytwórni. W godzinę "W" miał ze swoimi ludźmi opanować Lotnisko Okęcie. Na pozycje szturmowe musiał się dostać z dalekiej Woli, co okazało się niewykonalne. Przyłączył się do słynnego batalionu "Parasol" – opisywała Wasińska. I dodała, że po śmierci brata - kpr. pchor. Andrzeja Grodeckiego "Żmudzina", Grodecki przyłączył się do grupy PWB/17/S. Opaska "Żmudzina" również znalazła się wśród przekazanych pamiątek.

- Do muzeum trafiają opaski dwóch braci: mojego ojca i stryja, którego zamordował strzelec wyborowy. Cieszę się, że te pamiątki będą tutaj pokazywane i będą świadczyły o tych nieprawdopodobnych chłopakach – nie krył radości Maciej Grodecki, syn Leszka Grodeckiego.

Jedno muzeum, 140 tysięcy historii

Historyczka Muzeum Powstania Warszawskiego Katarzyna Utracka wyjaśniła, że biało-czerwone opaski podziemnej armii po wojnie stawały się niemal relikwiami dla rodzin powstańczych. Wiele z nich trafiło do muzeum. – Mamy ich około 190, wszystkie są prezentowane na wystawie stałej – zapewniła. Opaski znajdują się w wysokiej gablocie, przy klatce schodowej Sali pod Liberatorem.

- W naszych zbiorach znajduje się 140 tysięcy przedmiotów, pamiątek, archiwaliów i dokumentów z Powstania Warszawskiego. Za każdym z nich stoją historie konkretnych ludzi - podsumowała Utracka.

Przekazane we wtorek artefakty będzie można wkrótce zobaczyć w muzeum.  

O rozbudowę zabiegali od lat. Pieniądze zapewnione, oferta wybrana
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

O rozbudowę zabiegali od lat. Pieniądze zapewnione, oferta wybrana

Piotr Bakalarski

Autorka/Autor: Piotr Bakalarski

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: MPW

Udostępnij:
TAGI:
HistoriaHistoria Warszawy
Piotr Bakalarski
Piotr Bakalarski
Dziennikarz i wydawca tvn24.pl
Czytaj także:
Napad na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Napad przed bankiem. Złodziej ukradł ogromną sumę
Ursynów
Liczenie głosów w wyborach prezydenckich
Błędy przy liczeniu głosów. Prokuratura chce umorzenia sprawy
Okolice
Uroczystości pogrzebowe profesora Adama Strzembosza w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie
Prof. Adam Strzembosz spoczął na Starych Powązkach
Żoliborz
Ponad 2 mld zł z KPO zostanie przeznaczone na inwestycje tramwajowe
Dwa miliardy dla tramwajów. Wraca obietnica tras na Gocław i Zieloną Białołękę
Białołęka
Ćwiczenia w Warszawie i Pruszkowie (zdj. ilustracyjne)
Pirotechnika i drony. Alert RCB ostrzega przed głośnymi ćwiczeniami
Ochota
Arena Ursynów przejdzie modernizację
Rozbudują Arenę Ursynów. Nowa trybuna i remont wnętrz
Ursynów
Sprawca kolizji podpalił cudze auto
Niemal wjechał w inne auto, później je podpalił. Był pijany i wiózł narkotyki
Okolice
Porzucone fragmenty sprzętu wędkarskiego zagrażają ptakom
Nie tylko ryby na haczyku. Ptaki ofiarami wędkarzy
W miejscu biurowca powstaje prywatny akademik
W miejscu biurowca, który dał początek Mordorowi, budują prywatny akademik
Mokotów
Straż Graniczna na lotnisku
Na Lotnisku Chopina zatrzymano cudzoziemca ściganego w sprawie zbrodni wojennych
Włochy
Nie wie, kim jest
Kim jest ta kobieta? Znaleźli ją wcześnie rano w kościele
Praga Południe
Doprowadzenie podejrzanego
Atak na biuro PO. Dwa zarzuty i areszt dla 44-latka
Zniszczył jadłodzielnię. Wpadł w ręce policji
Zniszczył jadłodzielnię, w chwili zatrzymania miał przy sobie amfetaminę
Okolice
Akcja służb w miejscowości Kampinos
Atak przed lokalnym sklepem. Pchnęła nożem własną matkę
Okolice
Po pościgu policja udaremniła próbę przemytu migrantów
Uciekał trasą S8, szutrową drogą i przez pole. Udaremniona próba przemytu migrantów
Okolice
Kompleks dawnej drukarni PAP na Pradze Południe
Był jednym z największych w Europie. Kompleks drukarni zabytkiem
Praga Południe
Modernizacja stacji PKP Ursus Północny
Jeden peron "stacji jak z horroru" już nie straszy. Co z drugim?
Ursus
Policjanci rozbili narkobiznes
Rodzinny narkobiznes. W mieszkaniu marihuana i pół miliona w gotówce
Inwestycja przy ulicy Podgórnej w Wieliszewie
W pozwoleniu był budynek jednorodzinny, na działce stanął blok
Dariusz Gałązka
Hybrydowy autobus Otokar w barwach WTP
Na ulice Warszawy wyjedzie sto nowych autobusów hybrydowych
Komunikacja
Koncert laureatów i wręczenie nagród XIX Konkursu Chopinowskiego
Na scenie artyści i politycy. Wręczono nagrody Konkursu Chopinowskiego
Zabytkowy pomnik Gen. Józefa Bema uszkodzony
Zniszczył zabytek czerwoną farbą. Usłyszał zarzut
Okolice
Wolter został pogryziony przez agresywnego psa
Woltera pogryzł pies w typie amstaffa. Jest postrachem wolskich osiedli
Klaudia Kamieniarz
Auto Łotysza było zaparkowane na ulicy Marszałkowskiej. Tam pracowały służby
Próbował dostać się na dach wieżowca. Chce poddać się karze
Niepokojące statystyki dotyczące wypadków na hulajnogach (zdj. ilustracyjne)
"Mamy plagę, koszmar". Rośnie liczba wypadków na hulajnogach powodowanych przez dzieci
Eric Lu zwyciężył w XIX Konkursie Chopinowskim
Jego zwycięstwo było ogromnym zaskoczeniem. "Nie można mówić o zachwycie"
Katarzyna Wagner nową dyrektorką Muzeum Warszawy
Muzeum Warszawy ma nową dyrektorkę
Do zdarzenia doszło na terenie leśnym Olszynki Grochowskiej (zdj. ilustracyjne)
Chciał zdetonować ładunek wybuchowy na terenie miejskiego lasu. Usłyszał zarzuty
Praga Południe
Nowy stadion Skry zmienia regulamin
Uczniowie nie mogli korzystać z nowego stadionu Skry. Po interwencji się to zmieni
Ochota
Pluskwa (zdjęcie ilustracyjne)
Wojna z insektami w podstawówce. Dyrekcja odwołuje zajęcia
Bielany
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki