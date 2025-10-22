Pamiątki trafiły do kolekcji muzeum Źródło: MPW

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kompleks Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych przy Sanguszki był najbardziej wysuniętym przyczółkiem Starego Miasta, opanowanym przez powstańców. Zdobyli go od środka dzięki zaangażowanym w konspirację pracownikom wytwórni już 2 sierpnia. Przez cały miesiąc Niemcy atakowali go zaciekle z ziemi i powietrza. Powstańcy wycofali się 28 sierpnia.

Niemiecki nalot bombowy na powstańczą redutę PWPW Źródło: autor nieznany / MPW

Namacalne ślady tamtych dni pozostały na ogrodzeniu kompleksu, mają postać ubytków po kulach. W budynku urządzono izbę muzealną, ale z uwagi na charakter działalności wytwórni, która produkuje banknoty i dokumenty, nie każdy może tam wejść. I właśnie kwestia dostępności stała u podstaw decyzji PWPW o przekazaniu pamiątek - za zgodą rodzin, które wcześniej je oddały – do zasobu Muzeum Powstania Warszawskiego.

- To wielka duma, że macie powstańczą historię, że opiekujecie się fizycznymi świadkami historii, w tym sławnym ogrodzeniem, w którym nie pozwalacie zaślepić dziur po kulach. Ale opiekujecie się także pamięcią o ludziach, dawnych pracownikach – mówił podczas uroczystości przekazania pamiątek Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Zygmunt Kostkiewicz, prezes PWPW i Jan Ołdakowski, dyrektor MPW Źródło: MPW

Drewniany krzyż - jedyna pamiątka z powstania

Drewniany krucyfiks należał do por. Czesława Lecha "Białego".

- Był żołnierzem konspiracji słynnego oddziału PWB/17/S, dla niewtajemniczonych: chodzi o Podziemną Wytwórnię Banknotów, bo oddział ten zajmował się również fałszowaniem pieniędzy na potrzeby Polskiego Państwa Podziemnego – powiedziała Justyna Wasińska, członkini zarządu PWPW. I przypomniała, że poza udziałem w konspiracji, Czesław Lech i jego żona Helena (pseudonim "Halina") w czasie wojny dali schronienie Żydówce Helenie Majewskiej, za co po latach uhonorowano ich medalami Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Na drewniany krzyż osoby wprowadzane przez małżeństwo Lechów do konspiracji składały przysięgę.

- Został on ocalony przez Helenę Lech, która po upadku Starówki wraz z dziećmi opuściła Warszawę z ludnością cywilną, zabierając ze sobą krucyfiks – opowiadała Wasińska. A córka Heleny i Czesława, Maria Lech-Czerny dodała, że krzyż był jedyną pamiątką z powstania, któą udało się uratować jej matce.

Pamiątki z kolekcji PWPW trafiły do Muzeum Powstania Warszawskiego Źródło: MPW

Toporek - symbol determinacji i ratowania życia

Drugi przedmiot, który trafił do muzealnej kolekcji to toporek strażacki, należący kiedyś do pchor. Zygmunta Niecieckiego "Sigisa", wieloletniego pracownika PWPW oraz żołnierza PWB/17/S. Toporek był używany w 1944 roku podczas służby "Sigisa" w oddziale zakładowej straży pożarnej. Widnieje na nim napis: "P.W.P.W. S.P. Z. Nieciecki 1944".

Jak zauważyła członkini zarządu wytwórni, ten prosty przedmiot "stał się symbolem determinacji i ratowania życia". Jego właściciel pracował w PWPW także po wojnie, ale już nie jako strażak. - Studiował malarstwo, rzeźbę, medalierstwo na Akademii Sztuk Pięknych. Było więc naturalne, że powierzono mu produkcję znaków wodnych. Pracował z nami do 1983 roku – wspominała Justyna Wasińska. I dodała, że zmarły niedawno powstaniec i kronikarz oddziału Juliusz Kulesza "Julek" nazywał Niecieckiego Leonardem da Vincim tej grupy, z uwagi na jego wszechstronność.

Powstańcze opaski braci Grodeckich

Muzeum otrzymało także opaskę powstańczą kpr. Leszka Grodeckiego "Lisa" z 7 Pułku Piechoty Armii Krajowej "Garłuch" oraz jego odznaczenia.

- "Lis" nie był pracownikiem wytwórni. W godzinę "W" miał ze swoimi ludźmi opanować Lotnisko Okęcie. Na pozycje szturmowe musiał się dostać z dalekiej Woli, co okazało się niewykonalne. Przyłączył się do słynnego batalionu "Parasol" – opisywała Wasińska. I dodała, że po śmierci brata - kpr. pchor. Andrzeja Grodeckiego "Żmudzina", Grodecki przyłączył się do grupy PWB/17/S. Opaska "Żmudzina" również znalazła się wśród przekazanych pamiątek.

- Do muzeum trafiają opaski dwóch braci: mojego ojca i stryja, którego zamordował strzelec wyborowy. Cieszę się, że te pamiątki będą tutaj pokazywane i będą świadczyły o tych nieprawdopodobnych chłopakach – nie krył radości Maciej Grodecki, syn Leszka Grodeckiego.

Jedno muzeum, 140 tysięcy historii

Historyczka Muzeum Powstania Warszawskiego Katarzyna Utracka wyjaśniła, że biało-czerwone opaski podziemnej armii po wojnie stawały się niemal relikwiami dla rodzin powstańczych. Wiele z nich trafiło do muzeum. – Mamy ich około 190, wszystkie są prezentowane na wystawie stałej – zapewniła. Opaski znajdują się w wysokiej gablocie, przy klatce schodowej Sali pod Liberatorem.

- W naszych zbiorach znajduje się 140 tysięcy przedmiotów, pamiątek, archiwaliów i dokumentów z Powstania Warszawskiego. Za każdym z nich stoją historie konkretnych ludzi - podsumowała Utracka.

Przekazane we wtorek artefakty będzie można wkrótce zobaczyć w muzeum.