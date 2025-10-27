Przylecieli z różnych krajów, podróż zakończyli na lotnisku

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej poinformował o efektach kontroli prowadzonych w ostatnim czasie przez funkcjonariuszy z placówki funkcjonującej przy Lotnisku Chopina. W komunikacie czytamy, że funkcjonariusze odmówili wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trzynastu cudzoziemcom.

"Wśród osób, którym wydano decyzje o odmowie wjazdu, znajdowało się sześciu obywateli Ukrainy, trzech Kolumbii, dwóch Gruzji oraz po jednym Rosji i Albanii" - wyliczają funkcjonariusze.

Różne powody odmowy

Jak podają, powody odmowy wjazdu na teren Polski były różne. Sześciu cudzoziemców "deklarowało cel przyjazdu niezgodny z rzeczywistym". Pięć osób wykorzystało dopuszczalny okres pobytu na obszarze Schengen. Jeden podróżny nie posiadał stosownych dokumentów, które uprawiają do wjazdu do Polski. Ostatni - figurował w systemach informatycznych jako osoba niepożądana na terytorium państw strefy Schengen.

Straż Graniczna wydała wszystkim 13 podróżnym decyzje o odmowie wjazdu do Polski. "Większość z nich niezwłocznie opuściła terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wracając do państw, z których przyleciała" - podsumowano.

