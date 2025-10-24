Zakładają pełne kaski i czują się bezkarni Źródło: "Uwaga!" TVN

O sprawie aktorka poinformowała w mediach społecznościowych. Jak przekazała do ataku doszło w czwartek wieczorem, około godziny 19.30 na ulicy Vogla, gdzie wyszła pobiegać.

- Zostałam przed chwilą obrzucona z całej siły kamieniami i jajkami przez przejeżdżających na rowerach i hulajnogach nastolatków. Nie pojmuję, co się dzieje z tym światem, ale on nie idzie w dobrym kierunku - rozpoczęła swoją relację Agnieszka Warchulska.

Jak podkreśliła, zazwyczaj biegała po wale wzdłuż Wisły, ale pojawiały się tam dziki, więc uznała, że ulica Vogla będzie bezpieczniejszą opcją. Nie spodziewała się, że będzie musiała obawiać się "przejeżdżających o przyzwoitej godzinie, w środku dzielnicy" dzieciaków na rowerach i hulajnogach.

Zwyzywali i obrzucili kamieniami

- Jeden z kamieni przeleciał koło mojej głowy. Usłyszałam: zdechnij s*** i j***ć ją - dodała Warchulska.

Opisała też, że nastolatkowie poruszali się na prywatnych, "podkręconych" hulajnogach i rowerach z wyższej półki. Jej zdaniem to "dzieciaki z tak zwanych bogatych, dobrych domów".

- Jestem cała w jajkach, ale to nie o te jajka tu chodzi. Chodzi o ten gest bezinteresownej nienawiści. Zawsze się mówiło o bezinteresownej dobroci, a to jest bezinteresowna nienawiść, to nie jest wandalizm. Te dzieci jechały z tymi kamieniami i jajkami, przygotowane, żeby rzucać nimi w ludzi - oceniła aktorka.

Policja: wiemy o tej sytuacji

O sprawę zapytaliśmy policję. - Wiemy o tej sytuacji z mediów. Oficjalnego zawiadomienia jeszcze nie mamy - poinformowała nas aspirant sztabowy Marta Haberska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II. - Z pewnością spróbujemy rozeznać się w tej sytuacji - dodała.

Latem informowaliśmy o skargach mieszkańców Miasteczka Wilanów na grupę nastolatków na elektrycznych rowerach i motorowerach, którzy poruszają się z dużą prędkością, popisują jazdą na jednym kole, wjeżdżają na chodniki i lawirują między pieszymi. W czerwcu gonili mężczyznę, który zwrócił im uwagę.

Policja zaznacza, że wie o tym problemie i wpisach, jakie pojawiają się na ten temat w mediach społecznościowych.

- Reagujemy na te relacje w taki sposób, że prowadzimy cykliczne działania na terenie dzielnicy Wilanów ukierunkowane na użytkowników hulajnóg i rowerów elektrycznych, a także młodzież, która kręci się po dzielnicy - zaznaczyła asp. szt. Haberska.

