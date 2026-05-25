Dwie kolizje, pięć samochodów, 10 kilometrów korka
Trudny poniedziałkowy poranek dla kierowców dojeżdżających do Warszawy z południowej i wschodniej części aglomeracji. W Wilanowie na trasie S2, tuż za Mostem Południowym w kierunku Ursynowa doszło do dwóch zdarzeń drogowych. Najpierw zderzyły się trzy samochody, a następnie kolejne dwa.
Jak poinformował nas około godziny 7.40 młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji, funkcjonariusze z ruchu drogowego są w drodze na miejsce zdarzenia. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Występują potężne utrudnienia. Utworzył się około 10-kilometrowy zator, który ciągnie się od Wilanowa po węzeł w Majdanie..
