Wilanów Dwie kolizje, pięć samochodów, 10 kilometrów korka Oprac. Dariusz Gałązka |

Węzeł Wschód (Zakręt) Wschodniej Obwodnicy Warszawy Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Trudny poniedziałkowy poranek dla kierowców dojeżdżających do Warszawy z południowej i wschodniej części aglomeracji. W Wilanowie na trasie S2, tuż za Mostem Południowym w kierunku Ursynowa doszło do dwóch zdarzeń drogowych. Najpierw zderzyły się trzy samochody, a następnie kolejne dwa.

Jak poinformował nas około godziny 7.40 młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji, funkcjonariusze z ruchu drogowego są w drodze na miejsce zdarzenia. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Występują potężne utrudnienia. Utworzył się około 10-kilometrowy zator, który ciągnie się od Wilanowa po węzeł w Majdanie..

Dwie kolizje na S2 spowodowały utrudnienia Źródło zdjęcia: Google Maps