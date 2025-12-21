Pożar hali samochodowej na terenie firmy transportowej Źródło: Artur Węgrzynowiecz, tvnwarszawa.pl

Płonęła hala znajdująca się na terenie firmy transportowej, w środku znajdowały się pojazdy.

- Zgłoszenie o pożarze otrzymaliśmy o godzinie 1.38 z soboty na niedzielę. Ogień pojawił się w hali samochodowej o wymiarach 25 na 15 przy ulicy Juliana Ursyna Niemcewicza 9, w dzielnicy Wesoła - zrelacjonował mł. kpt. Tomasz Kawalec z warszawskiej straży pożarnej. - W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych - dodał.

Spłonęły cztery pojazdy

Strażak doprecyzował, że o godz. 3.38 na terenie, gdzie wybuchł pożar, odnaleziono cztery niezidentyfikowane butle oraz pojemniki z substancją niewiadomego pochodzenia. Jak przyznał, prawdopodobnie jest to olej.

- Zniszczeniu uległo wyposażenie hali, dwa ciągniki siodłowe znajdujące się wewnątrz obiektu oraz dwa samochody osobowe stojące bezpośrednio przy budynku - podał mł. kpt. Kawalec.

"Hala złożyła się do środka"

Na miejscu był nasz reporter Artur Węgrzynowicz, który wskazał, że dach hali zawalił się, a blacha od wysokiej temperatury została powyginana. - Hala złożyła się do środka - opisywał.

Działania prowadziły w sumie 23 zastępy straży pożarnej. Akcja gaśnicza już się skończyła.