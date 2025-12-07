Ulica Jeżewskiego przejdzie remont Źródło: Urząd dzielnicy Ursynów/Mapy Google

W od poniedziałku do środy (8-10 grudnia) wymieniana będzie nawierzchnia asfaltowa ulicy Jeżewskiego. Jak informuje urząd dzielnicy Ursynów, prace będą prowadzone od godziny 7.30 do 19.

"Prosimy o zabranie aut, szczególnie tych wystających na jezdnię z zatok postojowych. Auta pozostawione (nawet w zatokach parkingowych) mogą ulec uszkodzeniu w czasie prac" - ostrzegł w komunikacie urząd.

Harmonogram prac

Harmonogram prac zakłada, że w poniedziałek prowadzone będzie frezowanie starego asfaltu. W tym dniu będzie możliwy dojazd i wyjazd z osiedli. We wtorek układana będzie warstwa wiążąca. Wykonawca umożliwi wyjazd z osiedla do godziny 7.30, a następnie ponowny wjazd po godzinie 19.

Natomiast na ostatni dzień robót zaplanowano układanie warstwy ścieralnej. "Zasady będą analogiczne – wyjazd do godziny 7.30 oraz ponowne otwarcie przejazdu w godzinach wieczornych ok. 19.00 po zakończeniu robót i wystudzeniu masy bitumicznej" - zapowiada dzielnicowy urząd.

Ulica Jeżewskiego łączy aleję KEN i ulicę Rosoła. Ciągnie się wzdłuż osiedli i parku Przy Bażantarni.

