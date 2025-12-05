Ursynoteka - zwycięski projekt konkursowy Źródło: Dressler Studio, UD Ursynów, tvnwarszawa.pl

Krakowska pracownia Dressler Studio zaprojektuje gmach Biblioteki Publicznej im. Juliana Ursyna Niemcewicza przy ulicy Bacewiczówny, a także jej otoczenie: zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku i drogi dojazdowej. Chodzi o bliskie okolice stacji metra Stokłosy.

Ludzka skala wśród wielkich bloków

Nowa biblioteka będzie nawiązywać do natury. Elewację utworzą modrzewiowe deski pomalowane na miętowo. Drewno będzie też w środku, ale tam będzie miało naturalny kolor. Projekt zakłada również zielony dach, na którym posadzone zostaną trawy, zioła i kwiaty. Według autorów takie rozwiązanie pełnić będzie funkcje naturalnego klimatyzatora i poszerzy bioróżnorodność.

"Zielona biblioteka to miejsce, które pachnie drewnem, świeżo mieloną kawą i dobrymi pomysłami. Nie przypomina monumentalnego gmachu kultury, jest przyjaznym, otwartym salonem osiedla, przestrzenią spotkań, nauki, odpoczynku i twórczej wymiany myśli. Drewniane elewacje otulają ją ciepłem, duże przeszklenia wpuszczają światło, a wnętrze reaguje na otoczenie tak naturalnie, jakby było jego przedłużeniem" - piszą o swoim projekcie autorzy.

Dwupiętrowy budynek w kontraście do otaczających ją bloków ma mieć zaledwie 12 metrów wysokości. Zdaniem projektantów, taka "bardziej ludzka skala" jest pożądana w przypadku budynków publicznych. Wjazd do podziemnego parkingu znajdzie się od alei Komisji Edukacji Narodowej.

Negocjacje, projektowanie, przetarg

- Bardzo cieszymy się z kolejnego ważnego kroku w kierunku stworzenia nowoczesnej, funkcjonalnej i otwartej przestrzeni dla mieszkańców Ursynowa – mówi cytowany w komunikacie urzedu dzielnicy burmistrz Robert Kempa. – Nowa siedziba Ursynoteki będzie jednym z kluczowych projektów infrastrukturalnych dzielnicy, odpowiadającym na rosnące potrzeby mieszkańców w zakresie dostępu do kultury, edukacji i przestrzeni wspólnej - dodaje.

Ursynowscy urzędnicy rozpoczną teraz negocjacje z krakowską pracownią. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem podpisana zostanie umowa na szczegółowy projekt wykonawczy. W rozmowie z lokalnym portalem Halo Ursynów Kempa podał wstępy harmonogram budowy.

- Liczymy na to, że w pierwszej połowie 2027 roku projekt budowlany zamieni się w pozwolenie na budowę. Wtedy, jeśli znajdziemy wykonawcę w pierwszym podejściu, budowa nastąpi w latach 2027-2029, żeby na początku 2029 roku ten obiekt był już gotowy - wylicza.

Wynik konkursu na Ursynotekę

Do konkursu zgłoszono 41 projektów, 11 z nich zostało odrzuconych z powodów formalnych. Ostatecznie do oceny wytypowano 13 projektów. 9-osobowe jury pod przewodnictwem architekta Janusza Sepioła przyznało trzy nagrody i jedno wyróżnienie.

I nagroda – DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA SP. Z O.O. SP.K. z Krakowa

II nagroda – AMC - ANDRZEJ M. CHOŁDZYŃSKI Sp. z o.o. - sp. k. z Lublina

III nagroda – WXCA GROUP SP. Z O.O. z Warszawy

Wyróżnienie – Piotr Płaskowicki Architekt z Warszawy