Ursynów

Ursynoteka ma pachnieć drewnem, kawą i dobrymi pomysłami. Wyniki konkursu

Zwycięski projekt nowego budynku Ursynoteki
Ursynoteka - zwycięski projekt konkursowy
Źródło: Dressler Studio, UD Ursynów, tvnwarszawa.pl
Jury wybrało zwycięski projekt nowego budynku Ursynoteki. Autorem koncepcji, która przewiduje dużo drewna, jest krakowskie Dressler Studio.

Krakowska pracownia Dressler Studio zaprojektuje gmach Biblioteki Publicznej im. Juliana Ursyna Niemcewicza przy ulicy Bacewiczówny, a także jej otoczenie: zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku i drogi dojazdowej. Chodzi o bliskie okolice stacji metra Stokłosy.

Ludzka skala wśród wielkich bloków

Nowa biblioteka będzie nawiązywać do natury. Elewację utworzą modrzewiowe deski pomalowane na miętowo. Drewno będzie też w środku, ale tam będzie miało naturalny kolor. Projekt zakłada również zielony dach, na którym posadzone zostaną trawy, zioła i kwiaty. Według autorów takie rozwiązanie pełnić będzie funkcje naturalnego klimatyzatora i poszerzy bioróżnorodność.

"Zielona biblioteka to miejsce, które pachnie drewnem, świeżo mieloną kawą i dobrymi pomysłami. Nie przypomina monumentalnego gmachu kultury, jest przyjaznym, otwartym salonem osiedla, przestrzenią spotkań, nauki, odpoczynku i twórczej wymiany myśli. Drewniane elewacje otulają ją ciepłem, duże przeszklenia wpuszczają światło, a wnętrze reaguje na otoczenie tak naturalnie, jakby było jego przedłużeniem" - piszą o swoim projekcie autorzy.

Dwupiętrowy budynek w kontraście do otaczających ją bloków ma mieć zaledwie 12 metrów wysokości. Zdaniem projektantów, taka "bardziej ludzka skala" jest pożądana w przypadku budynków publicznych. Wjazd do podziemnego parkingu znajdzie się od alei Komisji Edukacji Narodowej.

Tak ma wyglądać Ursynoteka
Wizualizacje budynku Ursynoteki
Wizualizacje budynku Ursynoteki
Źródło: Dressler Studio
Wizualizacje budynku Ursynoteki
Wizualizacje budynku Ursynoteki
Źródło: Dressler Studio
Wizualizacje budynku Ursynoteki
Wizualizacje budynku Ursynoteki
Źródło: Dressler Studio
Wizualizacje budynku Ursynoteki
Wizualizacje budynku Ursynoteki
Źródło: Dressler Studio
Wizualizacje budynku Ursynoteki
Wizualizacje budynku Ursynoteki
Źródło: Dressler Studio

Negocjacje, projektowanie, przetarg

- Bardzo cieszymy się z kolejnego ważnego kroku w kierunku stworzenia nowoczesnej, funkcjonalnej i otwartej przestrzeni dla mieszkańców Ursynowa – mówi cytowany w komunikacie urzedu dzielnicy burmistrz Robert Kempa. – Nowa siedziba Ursynoteki będzie jednym z kluczowych projektów infrastrukturalnych dzielnicy, odpowiadającym na rosnące potrzeby mieszkańców w zakresie dostępu do kultury, edukacji i przestrzeni wspólnej - dodaje.

Ursynowscy urzędnicy rozpoczną teraz negocjacje z krakowską pracownią. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem podpisana zostanie umowa na szczegółowy projekt wykonawczy. W rozmowie z lokalnym portalem Halo Ursynów Kempa podał wstępy harmonogram budowy.

- Liczymy na to, że w pierwszej połowie 2027 roku projekt budowlany zamieni się w pozwolenie na budowę. Wtedy, jeśli znajdziemy wykonawcę w pierwszym podejściu, budowa nastąpi w latach 2027-2029, żeby na początku 2029 roku ten obiekt był już gotowy - wylicza.

Zwycięski projekt nowej Ursynoteki
Koncept przewiduje tzw. "zielony dach"
Koncept przewiduje tzw. "zielony dach"
Źródło: Dressler Studio
Projekt zakłada drewnianą fasadę budynku
Projekt zakłada drewnianą fasadę budynku
Źródło: Dressler Studio
Drewniane wnętrze nowej Ursynoteki
Drewniane wnętrze nowej Ursynoteki
Źródło: Dressler Studio
Drewniane wnętrze nowej Ursynoteki
Drewniane wnętrze nowej Ursynoteki
Źródło: Dressler Studio
Drewniane wnętrze nowej Ursynoteki
Drewniane wnętrze nowej Ursynoteki
Źródło: Dressler Studio

Wynik konkursu na Ursynotekę

Do konkursu zgłoszono 41 projektów, 11 z nich zostało odrzuconych z powodów formalnych. Ostatecznie do oceny wytypowano 13 projektów. 9-osobowe jury pod przewodnictwem architekta Janusza Sepioła przyznało trzy nagrody i jedno wyróżnienie.

I nagroda  – DRESLER STUDIO ARCHITEKTURA I URBANISTYKA SP. Z O.O. SP.K. z Krakowa

II nagroda – AMC - ANDRZEJ M. CHOŁDZYŃSKI Sp. z o.o. - sp. k. z Lublina

III nagroda – WXCA GROUP SP. Z O.O. z Warszawy

Wyróżnienie – Piotr Płaskowicki Architekt z Warszawy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Nowy Orzeł. Dziedzictwo Sport Rekreacja"
Nowa koncepcja toru kolarskiego. Z nietypowym basenem w środku
Piotr Bakalarski
Rekonstrukcja domków fińskich na Polu Mokotowskim
Domki fińskie stoją już na Polu Mokotowskim. Wkrótce ruszą prace wykończeniowe
Mokotów
Koncepcja przebudowy ulicy Karowej
Szerokie schody, winda, taras. Tak ma wyglądać "przedłużenie" kładki nad Wisłą
Śródmieście

Autorka/Autor: mm/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Dressler Studio

