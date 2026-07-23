Zderzenie pięciu aut na S8
"Na S8, przed węzłem Łabiszyńska, doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z czterema samochodami osobowymi. Kierujący byli trzeźwi. Lekkich obrażeń doznało dziecko podróżujące w jednym z aut" - podała Komenda Stołeczna Policji.
Utrudnienia w ruchu
W związku ze zdarzeniem zablokowane były trzy z czterech pasów ruchu. Przejazd możliwy był wyłącznie lewym skrajnym pasem. Utrudnienia zakończyły się około godziny 20.
Przyczyny wypadku badają policjanci wydziału ruchu drogowego stołecznej komendy.
Źródło: tvnwarszawa.pl