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Ulice

Zderzenie pięciu aut na S8

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Zderzenie na trasie S8 (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą"
Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: Policja
W czwartek po godzinie 16 na trasie S8 doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z czterema autami osobowymi. Lekko ranne zostało dziecko. Były utrudnienia, ale obecnie ruch odbywa się już wszystkimi pasami.

"Na S8, przed węzłem Łabiszyńska, doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z czterema samochodami osobowymi. Kierujący byli trzeźwi. Lekkich obrażeń doznało dziecko podróżujące w jednym z aut" - podała Komenda Stołeczna Policji.

Utrudnienia w ruchu

W związku ze zdarzeniem zablokowane były trzy z czterech pasów ruchu. Przejazd możliwy był wyłącznie lewym skrajnym pasem. Utrudnienia zakończyły się około godziny 20.

Przyczyny wypadku badają policjanci wydziału ruchu drogowego stołecznej komendy.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaWypadki i kolizje w WarszawieUtrudnienia w ruchu
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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