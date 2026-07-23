Ulice Zderzenie pięciu aut na S8 Oprac. Alicja Glinianowicz |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja

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"Na S8, przed węzłem Łabiszyńska, doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z czterema samochodami osobowymi. Kierujący byli trzeźwi. Lekkich obrażeń doznało dziecko podróżujące w jednym z aut" - podała Komenda Stołeczna Policji.

Utrudnienia w ruchu

W związku ze zdarzeniem zablokowane były trzy z czterech pasów ruchu. Przejazd możliwy był wyłącznie lewym skrajnym pasem. Utrudnienia zakończyły się około godziny 20.

Przyczyny wypadku badają policjanci wydziału ruchu drogowego stołecznej komendy.

🚨 Aktualizacja 2.



Ruch na S8 przed węzłem Łabiszyńska w kierunku na Poznań odbywa się normalnie wszystkimi pasami. https://t.co/9PtbLAWmaN — Policja Warszawa (@Policja_KSP) July 23, 2026 Rozwiń

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