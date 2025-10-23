Prace w pięciu dzielnicach. Utrudnienia

Ulica Rydygiera czeka na remont

Drogowcy układają nowy asfalt na kolejnym odcinku alei Krakowskiej. Prace zostały podzielone na dwa etapy. W każdym wygrodzone będą dwa pasy, a kierowcy przejadą dwoma pasami.

Pierwszy etap rozpoczął się wieczorem w środę, 22 października. Prace prowadzone są na nitce w kierunku Raszyna, od Szyszkowej do Sworzniowej. Zamknięte są pasy po prawej stronie jezdni. Kierowcy mają do dyspozycji pas dzielący jezdnie.

Cały czas można wjechać do centrum handlowego przy stacji benzynowej. Drogowcy zaplanowali asfaltowanie najpierw jednej, a potem drugiej połowy wjazdu. Z kolei ze stacji kierowcy muszą kierować się do ulicy Szyszkowej. W tym etapie prac drugi wjazd do sklepów jest zamknięty.

Po zakończeniu prac po prawej stronie jezdni, drogowcy przeniosą się na drugą. W piątek, 24 października, o godzinie 22 w stronę Raszyna zostaną zamknięte dwa pasy przy pasie zieleni, a kierowcy pojadą bliżej centrum handlowego. Dojazd do centrum handlowego będzie z wyremontowanej części ulicy, ale nadal tylko dla jadących od strony Ochoty.

Wszystkie wyremontowane pasy zostaną otwarte w niedzielę, 26 października, o godzinie 23.

Fragment Górczewskiej z nowym asfaltem

Prace na Górczewskiej drogowcy rozpoczną w piątek, 24 października, o godzinie 22. Do poniedziałku, 27 października, do godziny 5 będzie zamknięta jezdnia w kierunku Bemowa, od alei Prymasa Tysiąclecia do ulicy Deotymy. Zamknięte będzie również skrzyżowanie z Deotymy. Z Elekcyjnej kierowcy wyjadą tylko w prawo, w stronę centrum.

Objazdy poprowadzą aleją Prymasa Tysiąclecia oraz ulicami: Wolską, Redutową i Jana Olbrachta lub aleją Prymasa Tysiąclecia, ulicą Obozową do ulicy Księcia Janusza .Dojazd do stacji benzynowej będzie możliwy z alei Prymasa Tysiąclecia, a na stadion Olimpii przez stację benzynową lub bramą z alei Prymasa Tysiąclecia.

Frezowanie Górczewskiej Źródło: Infoulice Warszawa

Trasy zmienią autobusy linii: 129, 171, 184, 190, 201, 249, 523 oraz nocnych N42 i N43. W czasie robót autobusy linii 129 i 249 ominą remontowany odcinek ulicą Ciołka. Autobusy 171 w kierunku Chomiczówki i 190 w kierunku pętli Znana i Os. Górczewska pojadą: aleją Prymasa Tysiąclecia, Obozową i Ciołka. Z kolei 184 w kierunku stacji metra Młociny – prosto Kasprzaka i dalej Wolską, Redutową, Jana Olbrachta i Górczewską. Autobusy 201 zmienią trasę tylko w stronę stacji metra Księcia Janusza – będą kursowały ulicami Księcia Janusza i Górczewską. Linia 523 w stronę Starego Bemowa pojedzie Wolską i Redutową.

Nocne N42 w kierunku Osiedla Górczewska pojadą aleją Prymasa Tysiąclecia i Wolską, a N43 w kierunku Chomiczówki: Wolską, Redutową i Jana Olbrachta.

Prace na Wale Miedzeszyńskim

W weekend drogowcy będą pracowali także na Wale Miedzeszyńskim. Początek robót w piątek, 24 października, o godzinie 22, a koniec o godzinie 4 w poniedziałek. W tym czasie kierowcy nie przejadą w kierunku Pragi-Północ, od ulicy Zwycięzców do mostu Poniatowskiego. Nie będzie także można wjechać w stronę alei Waszyngtona, a jadący od strony centrum nie zjadą na Wał Miedzeszyński. Z ulicy Zwycięzców dwa pasy poprowadzą tylko w lewo.

Utrudnienia będzie można ominąć, jadąc z Wału Miedzeszyńskiego mostem Łazienkowskim do Wisłostrady i ponownie przekroczyć Wisłę mostem Poniatowskiego. Objazd poprowadzi także ulicami Zwycięzców i Francuską do alei Waszyngtona. Od strony Pragi-Północ do ronda Waszyngtona będzie można dojechać ulicami Zamoście, Targową i aleją Zieleniecką. Jezdnia w kierunku Wawra będzie otwarta.

Frezowanie na Wale Miedzeszyńskim Źródło: Infoulice Warszawa

Autobusy linii 146 i 147 zmienią swoje trasy tylko w kierunku Falenicy i Pogodnej. Do ronda Waszyngtona i swoich stałych tras dojadą ulicą Targową i aleją Zieleniecką.

Po zakończeniu remontu lekko zmieni się organizacja ruchu. Kierowcy zjadą z mostu Poniatowskiego od strony centrum na ulicę Wał Miedzeszyński tak jak do tej pory dwoma pasami. Różnica będzie polegała na tym, że z obu będzie teraz można skręcić w lewo w stronę Wawra. Wyjazd w prawo będzie nadal z jednego pasa.

Dłuższe prace na Modlińskiej

W piątek, 24 października, o godzinie 22 rozpoczną się też prace na ulicy Modlińskiej. Drogowcy wymienią asfalt jezdni w stronę Pragi-Północ pomiędzy Mehoffera a Światowida. Kierowcy pojadą drugą nitką ulicy w obu kierunkach.

Prace zakończą się w poniedziałek, 10 listopada, o godzinie 5. Dodatkowo w dwa weekendy drogowcy będą zamykali skrzyżowania. W pierwszy weekend, 24-27 października, będzie zamknięte skrzyżowanie z ulicą Światowida. Z kolei w weekend 7-10 listopada nie będzie można wyjechać na Modlińską z Mehoffera po stronie Tarchomina.

Trasy zmienią autobusy linii: 126, 152, 186, 509, 516, 518 oraz nocne N03, N13 i N63.

Fragment alei KEN z nowym asfaltem

Również w weekend drogowcy ułożą nowy asfalt w alei KEN pomiędzy ulicami Wąwozową i Iwanowa-Szajnowicza. Na czas prac jezdnia w obu kierunkach będzie zamknięta. Drogowcy zamkną także pas ulicy Iwanowa-Szajnowicza przy wyjeździe z pętli autobusowej. Kierowcy przejadą do alei KEN wahadłowo po drugiej stronie wysepki .Ulica Na Przyzbie straci połączenie z aleją KEN.

Frezowanie w alei KEN Źródło: Infoulice Warszawa

Za skrzyżowaniem z Wąwozową na jezdni w stronę ulicy Płaskowickiej będzie zakaz parkowania, z informacją o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela.

Autobusy linii: 139, 166, 179, 192, 239, 504, 710, 742 oraz nocnych N34, N37 i N86 nie dojadą do pętli Osiedle Kabaty.

Prace potrwają do poniedziałku, 27 października, do godziny 4.

