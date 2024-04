W piątek rowerzyści, w sobotę motocykliści

Trasa została zaplanowana ulicami: Miodową, Senatorską, przez plac Teatralny, Senatorską, przez plac Bankowy do alei „Solidarności”, przez most Śląsko-Dąbrowski, aleją „Solidarności”, Targową, Zamoyskiego, Grochowską, Międzyborską, aleją Waszyngtona, przez rondo Waszyngtona, aleją i mostem Poniatowskiego, Alejami Jerozolimskimi przez rondo de Gaulle’a do ronda Dmowskiego, Marszałkowską, Królewską, Grzybowską, Żelazną, Alejami Jerozolimskimi, przez rondo Dmowskiego do ronda de Gaulle’a, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście do placu Zamkowego.