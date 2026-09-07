Ulice Motocyklista pod autem dostawczym, duży korek na S8 Katarzyna Kędra |

Zderzenie z motocyklistą na S8 Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak przekazał nam Paweł Chmura z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło o godzinie 15.10. - 50-latek kierujący motocyklem marki Triumph uderzył w tył dostawczego Renault. Później w jednoślad uderzyło jeszcze dostawcze Iveco. Poszkodowany mężczyzna znalazł się pod Renault i następnie został przewieziony do szpitala. Pozostali kierujący zostali przebadani na zawartość alkoholu, byli trzeźwi - powiedział nam policjant. Jak dodał, samochodem marki Renault kierował 24-letni obywatel Ukrainy. Za kierownicą Iveco siedział 56-letni Polak.

Na miejscu był Mateusz Mżyk z tvnwarszawa.pl. - Samochody i motocykl, które brały udział w wypadku wciąż blokują lewy pas jezdni. Ruch odbywa się dwoma pozostałymi pasami, jednak z uwagi na godziny szczytu, powstają ogromne utrudnienia. W tym momencie korek ma około siedmiu i kilometrów i sięga do węzła Konotopa. Kierowcy tracą na tym odcinku nawet pół godziny - przekazał po godzinie 17.

Wypadek z udziałem motocyklisty na trasie S8 Wypadek z udziałem motocyklisty na trasie S8 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Wypadek z udziałem motocyklisty na trasie S8 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Wypadek z udziałem motocyklisty na trasie S8 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Wypadek z udziałem motocyklisty na trasie S8 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Wypadek z udziałem motocyklisty na trasie S8 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl