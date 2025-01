Codziennie zatrzymują od czterech do pięciu kierowców, którzy łamią sądowe zakazy

Śmiertelnie potrącił 14-latka na przejściu dla pieszych. Uciekł z miejsca wypadku Źródło: Mariusz Sidorkiewicz/Fakty TVN

Na skróty Zginęło mniej osób, ale więcej było rannych.

Wzrosła liczba kierowców, którzy z różnych powodów stracili prawa jazdy.

Policjanci przeprowadzili ponad milion badań alkomatami.

Tylko stołeczna zajęła pijanym kierowcom 317 pojazdów mechanicznych.

Komenda Stołeczna Policji opublikowała w czwartek statystyki dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2024 roku. Dane dotyczą Warszawy oraz dziewięciu powiatów ościennych, wchodzących w skład garnizonu stołecznego (nowodworskiego, warszawskiego zachodniego, legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, grodziskiego).

Wynika z nich, że w minionym roku w wypadkach drogowych śmierć poniosło 87 osób, rok wcześniej - 103. Wzrosła natomiast liczba rannych w wypadkach drogowych - poszkodowanych zostało 1353 osób (więcej o 198).

KSP odnotowała również kolejny rok z rzędu wzrost ogólnej liczby wypadków. W 2024 roku w całym garnizonie stołecznym było 1197 wypadków (wzrost o 152).

Tragiczny wypadek na ulicy Vogla w Warszawie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Duży wzrost liczby zatrzymanych praw jazdy

Wzrosła także liczba zatrzymanych praw jazdy. W 2023 roku zatrzymano ich 3327, a w kolejnym już 5146. Jak podaje KSP, to wzrost niemal o 55 procent..

"Liczba kierujących bez uprawnień oraz tych, którzy naruszyli sądowy zakaz jazdy, pozostaje na porównywalnym poziomie" - przekazała KSP. Nie wskazano jednak, konkretnej liczby kierowców przyłapanych na nielegalnej jeździe.

Mniej nietrzeźwych kierujących

Spadła także liczba kierujących pod wpływem i po spożyciu alkoholu oraz popełnianych przez nich przestępstw - o 23 procent w Warszawie (w 2023 roku - 758 i w 2024 roku - 583 osób) i o ponad 18 procent w garnizonie (odpowiednio - 1802 i 1470 osób). Mniej też było popełnionych przez nich wykroczeń - o 17 procent w Warszawie i o 14 procent w garnizonie.

Pijana kobieta wjechała w sygnalizator Wypadek z udziałem pijanej kierującej Źródło: WSPRiTS 'Meditrans" Wypadek z udziałem pijanej kierującej Źródło: WSPRiTS 'Meditrans" Wypadek z udziałem pijanej kierującej Źródło: WSPRiTS 'Meditrans" Wypadek z udziałem pijanej kierującej Źródło: WSPRiTS 'Meditrans"

Konfiskata aut nietrzeźwych kierowców

"Od 14 marca ubiegłego roku jednostki i komórki organizacyjne garnizonu stołecznego policji tymczasowo zajęły 317 pojazdów mechanicznych" - przekazała KSP.

Przypomnijmy, że nowe przepisy umożliwiające policji konfiskatę aut nietrzeźwych kierowców weszły w życie w marcu 2024 roku.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu karnego, przepadek auta ma być stosowany w przypadkach, gdy kierowca ma co najmniej 1,5 promila lub jeśli spowodowuje wypadek przy zawartości co najmniej promila alkoholu we krwi. Przepadek ma być orzekany również, jeśli sprawca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości (stężenie alkoholu we krwi przekraczało 0,5 promila) w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów albo gdy sprawca był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo komunikacyjne popełnione w stanie nietrzeźwości.

Ponadto sąd może orzec przepadek pojazdu, jeśli sprawca spowodował katastrofę, jej bezpośrednie niebezpieczeństwo lub wypadek, a stężenie alkoholu we krwi przekraczało 0,5 promila, ale nie było wyższe niż 1 promil.

Podsumowanie sytuacji na drogach Mazowsza

Swoje statystyki opublikowała także Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu. Dotyczą one garnizonu mazowieckiego, czyli pozostałych powiatów Mazowsza, które nie wchodzą w skład KSP.

W ubiegłym roku na drogach garnizonu mazowieckiego zginęło 200 osób, o cztery mniej niż w roku 2023. Wśród nich było 55 pieszych, co stanowi nieznaczny wzrost liczby ofiar śmiertelnych potrąceń względem poprzedniego roku. Doszło do do 1736 wypadków drogowych (1742 w 2023 roku), w których 2053 osoby zostały ranne.

Potrącenie pieszej w Ołtarzewie Potrącenie pieszej w Ołtarzewie Źródło: OSP Ożarów Mazowiecki Potrącenie pieszej w Ołtarzewie Źródło: OSP Ożarów Mazowiecki Potrącenie pieszej w Ołtarzewie Źródło: OSP Ożarów Mazowiecki Potrącenie pieszej w Ołtarzewie Źródło: OSP Ożarów Mazowiecki Potrącenie pieszej w Ołtarzewie Źródło: OSP Ożarów Mazowiecki Potrącenie pieszej w Ołtarzewie Źródło: OSP Ożarów Mazowiecki Potrącenie pieszej w Ołtarzewie Źródło: OSP Ożarów Mazowiecki Potrącenie pieszej w Ołtarzewie Źródło: OSP Ożarów Mazowiecki Potrącenie pieszej w Ołtarzewie Źródło: OSP Ożarów Mazowiecki

Mazowieccy policjanci przeprowadzili ponad milion badań kierowców na zawartość alkoholu w organizmie. "To o 12,25 procent więcej niż w roku 2023. Dzięki działaniom policjantów zostało ujawnionych 1424 nietrzeźwych kierujących, co w porównaniu z rokiem 2023 stanowi spadek o 1,76 procent" - podaje policja.

Mniej wypadków spowodowanych przez pijanych

Spadła liczba wypadków spowodowanych przez kierowców znajdujących się pod wpływem alkoholu. "W 2024 roku doszło do 181 takich zdarzeń, w których zginęły 42 osoby. To spadek liczby zdarzeń o 21 procent oraz liczby ofiar o ponad procent. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, kierujący pod działaniem alkoholu stanowili 10,4 procent" - czytamy w komunikacie.

1424 kierujących zostało zatrzymanych za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. To nieznaczny spadek w porównaniu do roku poprzedniego.

Wypadek w powiecie płońskim Wypadek w powiecie płońskim Źródło: KPP Płońsk Wypadek w powiecie płońskim Źródło: KPP Płońsk Wypadek w powiecie płońskim Źródło: KPP Płońsk Wypadek w powiecie płońskim Źródło: KPP Płońsk Wypadek w powiecie płońskim Źródło: KPP Płońsk

Zatrzymali ponad 1600 kierowców, którzy nie powinni prowadzić

W 2024 roku policjanci zatrzymali na Mazowszu 1230 osób, które naruszyły sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, 405 osób nie stosujących się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnień do kierowania oraz 17 kierowców, którzy kierowali pojazdem mimo aktywnego trzymiesięcznego okresu zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o wartość większą niż 50km/h na obszarze zabudowanym oraz jednego kierowcę w okresie obowiązywania wydłużonego do sześciu miesięcy okresu zatrzymania prawa jazdy.

"Suma tych przestępstw i wykroczeń to 1653 przypadki, co oznacza że średnio dziennie policjanci zatrzymują od 4 do 5 kierowców, którzy nie powinni prowadzić pojazdów z uwagi na orzeczone zakazy sądowe lub wydane decyzje sądu" - podlicza mazowiecka policja.

Wypadek w miejscowości Borzęcin Duży Wypadek w miejscowości Borzęcin Duży Źródło: TVN24 Wypadek w miejscowości Borzęcin Duży Źródło: TVN24 Wypadek w miejscowości Borzęcin Duży Źródło: TVN24 Wypadek w miejscowości Borzęcin Duży Źródło: TVN24

W mazowieckiej drogówce pracowało w 2024 roku 623 funkcjonariuszy (stan etatowy na dzień 01 stycznia 2025 roku), którzy przeprowadzili 395 012 kontroli drogowych i wystawili 192 183 mandatów za wykroczenia drogowe, takie jak przekroczenie prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa czy korzystanie z telefonu w trakcie jazdy, wylegitymowali 405 044 uczestników ruchu drogowego.

