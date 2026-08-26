Ulice Asfaltowanie Wisłostrady. Drogowcy chcą zdążyć przed szczytem powrotów z wakacji

Utrudnienia przy remoncie na Moście Siekierkowskim (wideo ilustracyjne, bez dźwięku) Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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Drogowcy rozpoczną asfaltowanie jezdni na Bielanach w kierunku Śródmieścia w czwartek, 27 sierpnia o godzinie 18. Wyremontowana jezdnia zostanie otwarta w niedzielę 30 sierpnia o godzinie 12.

W związku z pracami zamknięta zostanie jezdnia w stronę Śródmieścia, od ulicy Pergaminów do Mostu Grota-Roweckiego.

Frezowanie Wisłostrady na Bielanach Źródło zdjęcia: Infoulice Warszawa

Kierowcy pojadą zatem drugą nitką w obu kierunkach – jednym pasem w stronę Śródmieścia i dwoma w stronę Łomianek. Przejazd na drugą jezdnię będzie możliwy za Mostem Skłodowskiej-Curie na wysokości przepompowni ścieków, a powrót przed Mostem Grota-Roweckiego - podał ratusz.

Sugerowany objazd poprowadzi ul. Marymoncką do Trasy AK. Z kolei z Podleśnej – ul Gwiaździstą do Wisłostrady przy Krasińskiego.

Skrzyżowanie przy Feminie będzie zamknięte

Kończy się także remont skrzyżowania Alei "Solidarności" i Alei Jana Pawła II. Tramwajarze wyremontowali już torowisko i drogowcy będą asfaltowali jezdnię. W związku z tym, od piątku, 28 sierpnia, od ok. godz. 0.15 skrzyżowanie przy Feminie zostanie całkowicie zamknięte

Drogowcy zamkną obie jezdnie Alei "Solidarności" od ulicy Żelaznej do Placu Bankowego. W związku z tym, kierowcy nie przejdą także w obu kierunkach Aleją Jana Pawła II od ulicy Ogrodowej do Nowolipie.

Ostatni etap prac przy Feminie Źródło zdjęcia: Infoulice Warszawa

Objazdy wyznaczono ulicami: Andersa, Nowolipki, Smoczą Nowolipie i Żelazną; Nowolipie, Andersa, Marszałkowską, Świętokrzyską, Prostą i Żelazną; Ogrodową, Żelazną, Nowolipie, Smoczą i Nowolipki; Okopową, Towarową i Prostą; Okopową i Słomińskiego.

W czasie asfaltowania tramwaje będą kursowały tak jak obecnie, czyli między Wolą a Żoliborzem - od Ronda Kercelak Aleją "Solidarności" i Aleją Jana Pawła II do Ronda Zgrupowania AK "Radosław". Autobusy linii: 174, 190, Z26, N12, N13, N21, N42, N46, N62, N63 i N71 pojadą inaczej. Nie będą kursowały autobusy Z33 - przekazał ZTM.

Ruch na skrzyżowanie wróci w poniedziałek 31 sierpnia około godz. 4. Także od poniedziałku na wyremontowane tory koło Feminy – we wszystkich kierunkach – wrócą tramwaje.