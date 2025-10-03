Zatrzymani są podejrzani o okradanie seniorek Źródło: KRP Warszawa VI

Jak podała policja, 11 sierpnia przed południem do drzwi mieszkania 82-letniej seniorki z ulicy Żuromińskiej zapukały dwie osoby.

Kobieta i mężczyzna, podając się za pracowników administracji, weszli do lokalu pod pretekstem sprawdzenia jakości wody i wykorzystując nieuwagę seniorki, ukradli złotą biżuterię - dwa łańcuszki, pięć pierścionków, bransoletkę i wisiorek oraz gotówkę w kwocie 23,5 tysiąca złotych. Łączną wartość strat 82-latki oceniono na prawie 50 tysięcy złotych.

22 sierpnia ten sam duet zapukał do drzwi mieszkania przy ul. Krasiczyńskiej. Jak podała policja, gdy fałszywi administratorzy zostali wpuszczeni do środka, uśpili czujność 82-letniej seniorki i ukradli z jej portfela 1200 złotych.

Działali na Targówku, zatrzymali ich na Pradze

Mieszkanki Targówka złożyły zeznania w komisariacie. Nad sprawami pracowali m.in. kryminalni z tamtejszego komisariatu.

"Policjanci bardzo szczegółowo sprawdzili rejon zamieszkania obu kobiet, wykonali tam wiele czynności operacyjnych. Dzięki tym działaniom, ustalili wizerunek kobiety i mężczyzny odpowiedzialnych za te kradzieże. W ubiegły piątek, przy ulicy Środkowej na Pradze Północ zatrzymali 33-latka i jego 25-letnią wspólniczkę" - poinformowała rzeczniczka nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

On był poszukiwany, ona w zainteresowaniu prokuratury

Mężczyzna okazał się poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu, ponieważ ma do odbycia karę trzech lat więzienia. Jego poszukiwania prowadzili krakowscy policjanci. 25-latka była z kolei w zainteresowaniu prokuratury.

- Zatrzymani zostali przesłuchani w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Praga Północ. Oboje odpowiedzą za kradzieże, za co grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Jednak 33-latkowi grozi surowsza kara, bowiem działał w warunkach recydywy. Prokurator zawnioskował do sądu o ich tymczasowe aresztowanie. 33-latek trafił do aresztu śledczego - podsumowała policjantka.

