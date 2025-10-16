Włoską kartę pobytu kupił w Grecji. Musi opuścić Polskę

Podejrzenia funkcjonariuszy wzbudziły nietypowe zabezpieczenia dokumentu okazanego przez cudzoziemca.
"W celu weryfikacji autentyczności karty oraz statusu pobytowego mężczyzny we Włoszech nawiązano kontakt z właściwymi służbami. Strona włoska potwierdziła, że dokument od dwóch lat figuruje w bazach jako unieważniony, a dane cudzoziemca są im znane w związku z przestępstwami popełnionymi na terytorium Włoch, w tym kradzieżami, fałszerstwami dokumentów, wyłudzeniami odszkodowań oraz posiadaniem substancji uzależniających" – opisuje Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Kupił podrobiony dokument
58-latek usłyszał zarzut posłużenia się sfałszowanym dokumentem. Mężczyzna przyznał się i oświadczył, że podrobioną kartę pobytu nabył w Grecji, "na wypadek utraty oryginalnego dokumentu".
Mężczyzna przebywa w Polsce nielegalnie i był już w naszym kraju prawomocnie skazywany między innymi za organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy i kradzieże.
"Z uwagi na zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego wydano decyzję o zobowiązaniu do przymusowego powrotu. Równocześnie skierowano do sądu wniosek o umieszczenie mężczyzny w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców do czasu wykonania decyzji" - dodaje Dagmara Bielec.
Autorka/Autor: pop
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: NOSG