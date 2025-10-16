Logo TVN Warszawa
Włoską kartę pobytu kupił w Grecji. Musi opuścić Polskę

Doprowadzenie zatrzymanego cudzoziemca
Ruszyły zapowiadane deportacje. Pierwszy wojskowy samolot wylądował w Gruzji
Źródło: Dariusz Łapiński/Fakty TVN
Strażnicy graniczni podczas kontroli legalności pobytu cudzoziemców w Warszawie zatrzymali 58-letniego obywatela Pakistanu, który posłużył się podrobioną włoską kartą pobytu.

Podejrzenia funkcjonariuszy wzbudziły nietypowe zabezpieczenia dokumentu okazanego przez cudzoziemca.

"W celu weryfikacji autentyczności karty oraz statusu pobytowego mężczyzny we Włoszech nawiązano kontakt z właściwymi służbami. Strona włoska potwierdziła, że dokument od dwóch lat figuruje w bazach jako unieważniony, a dane cudzoziemca są im znane w związku z przestępstwami popełnionymi na terytorium Włoch, w tym kradzieżami, fałszerstwami dokumentów, wyłudzeniami odszkodowań oraz posiadaniem substancji uzależniających" – opisuje Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Kupił podrobiony dokument

58-latek usłyszał zarzut posłużenia się sfałszowanym dokumentem. Mężczyzna przyznał się i oświadczył, że podrobioną kartę pobytu nabył w Grecji, "na wypadek utraty oryginalnego dokumentu".

Straż graniczna eskortowała cudzoziemców
19 cudzoziemców musiało wrócić do swoich krajów
Okolice
Podrobiona legitymacja szkolna zatrzymana w warszawskim ZTM. Brakuje jednego z zabezpieczeń
Sprawdziliśmy, jakie szkoły pojawiają się na podróbkach legitymacji
Maria Pankowska
14 cudzoziemców nie wjechało do Polski (zdj. ilustracyjne)
14 cudzoziemców zatrzymanych na lotnisku
Włochy

Mężczyzna przebywa w Polsce nielegalnie i był już w naszym kraju prawomocnie skazywany między innymi za organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy i kradzieże.

"Z uwagi na zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego wydano decyzję o zobowiązaniu do przymusowego powrotu. Równocześnie skierowano do sądu wniosek o umieszczenie mężczyzny w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców do czasu wykonania decyzji" - dodaje Dagmara Bielec.

pc

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: NOSG

Straż GranicznaMigranci i uchodźcy w Europie
