Śródmieście

Nie żyje pieszy potrącony przez tramwaj w Alejach Jerozolimskich

Nie żyje pieszy potrącony na początku grudnia przez tramwaj w Alejach Jerozolimskich. 43-latek zmarł w szpitalu. Pierwsze ustalenia służb wskazywały na to, że wszedł na torowisko w miejscu niedozwolonym.

O wypadku informowaliśmy w poniedziałek, 1 grudnia. Doszło do niego w Alejach Jerozolimskich na wysokości ulicy Pankiewicza i dworca kolejowego Warszawa Śródmieście. Około godziny 10 jadący w kierunku Ochoty tramwaj linii 25 potrącił mężczyznę. Policja podała, że 43-latek był reanimowany. Ratownikom udało się przywrócić jego funkcje życiowe. Następnie przewieziono go do Wojskowego Instytutu Medycznego przy ulicy Szaserów.

Jak poinformował naszą redakcję sierżant sztabowy Kacper Wojteczko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, życia mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł w trakcie hospitalizacji.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że przechodził on przez tory w miejscu niedozwolonym - przypomina policjant. I dodaje, że trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku. Funkcjonariusze oczekują między innymi na nagranie z kamer monitoringu, które znajdowały się w tramwaju. Zbierają także relacje świadków.

Postępowanie nadzoruje prokuratura.

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Klaudia Kamieniarz

