W sobotę zamykają Dworzec Centralny, co się zmieni?

Wykonane zostaną m.in. naprawy ścian hali peronowej i kamiennych posadzek, naprawy i modernizacja oświetlenia w hali głównej, w poczekalni i w przejściach podziemnych. Przeprowadzone zostanie także gruntowne czyszczenie całego obiektu.

Przez ten czas pociągi dalekobieżne będą zatrzymywały się na stacjach Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, a część składów zostanie tymczasowo skierowana do stacji Warszawa Gdańska i Warszawa Główna.

Pociągi regionalne i podmiejskie (Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej) będą kursowały przez tzw. linię średnicową, czyli trasę łączącą Warszawę Zachodnią z Warszawą Wschodnią, na której znajdują się przystanki Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion. Dodatkowo na dworcu Warszawa Śródmieście zatrzymają się także wybrane pociągi PKP Intercity.

- Linia SKM S3 zostanie podzielona w tym czasie na dwie części. Z Lotniska Chopina do Warszawy Głównej pociągi będą jeździły jako S3, a między Warszawą Wschodnią i Legionowem jako S30. Kursy będą co około 60 minut. Niewielkie zmiany w rozkładach jazdy będą dla linii S1, S2, S4 i S40 - poinformował rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert.

Pasażerowie, którzy będą chcieli przedostać się z Warszawy Gdańskiej do centrum stolicy powinni skorzystać z dodatkowej linii tramwajowej 77. Tramwaje będą kursowały między Ratuszowa-ZOO a PKP Służewiec – przez Aleję Niepodległości i Aleję Jana Pawła II, czyli połączą Dworzec Centralny i Warszawę Gdańską. Połączenie to, z centrum miasta, umożliwią także pociągi metra linii M1 oraz tramwaje linii 15.

Pasażerom pomogą informatorzy PKP, których spotkać będzie można w pobliżu stacji: Warszawa Gdańska, Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście, Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia. Z kolei informatorzy ZTM pojawią się w pobliżu Punktu Obsługi Pasażerów na Dworcu Centralnym.

W tym czasie wszystkie bilety PKP IC będą honorowane w warszawskiej komunikacji miejskiej.

- Pasażerowie, posiadający bilety jednorazowe, odcinkowe i sieciowe wydane na przejazd pociągiem PKP IC od lub do stacji w Warszawie oraz przez stację w Warszawie, będą mogli skorzystać z pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1, S2, S3, S4, S40, metra linii M1 i M2 oraz autobusów 127, 128, 158, 175, 190, 504, 517 i tramwajów linii 1, 6, 7, 15, 22, 24, 25, 28, 61, 76, 77 na odcinkach między dworcami kolejowymi - przekazał Kunert.

Zmiany w kursach pociągów Kolei Mazowieckich

"Przypominamy, że z uwagi na prace modernizacyjne prowadzone przez zarządcę infrastruktury — PKP PLK w dniach 8-16 listopada 2025 r. wstrzymany zostanie ruch dalekobieżny na stacji Warszawa Centralna. Spowoduje to duże zmiany w ruchu pociągów na dalekobieżnej i podmiejskiej linii średnicowej. Pociągi lotniskowe KM będą kursowały w relacji Modlin – Warszawa Wschodnia – Modlin. Niektóre pociągi skończą bieg na stacji Warszawa Główna lub Warszawa Wschodnia" - podają w komunikacie Koleje Mazowieckie.

Kolejarze zapewniają, że dla zminimalizowania utrudnień, w tym okresie obowiązywać będzie wzajemne honorowanie wszystkich ważnych biletów między Kolejami Mazowieckimi a transportem miejskim w Warszawie w 1. i 2. strefie Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD oraz w pociągach PKP Intercity na odcinkach: Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia przez Warszawę Centralną lub Warszawę Śródmieście, Warszawa Główna – Warszawa Zachodnia i Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska.

Szczegóły wzajemnego honorowania biletów KM i PKP IC znajdują się na stronie internetowej Kolei Mazowieckich>>

Dla podróżnych dostępny jest także szczegółowy rozkład jazdy pociągów>>

