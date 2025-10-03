Odsłonili pomnik Chopina, ale przy filharmonii trwa budowa

Remont ulic wokół Filharmonii Narodowej Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina odbywa się co pięć lat w Warszawie. To jedno z największych muzycznych wydarzeń świata. XIX edycja konkursu potrwa do 23 października.

Jednocześnie wokół Filharmonii Narodowej, gdzie trwa to prestiżowe wydarzenie, trwają prace budowlane. Ulice są rozkopane, co powoduje utrudnienia dla pieszych i kierowców.

Jakby tego było mało, dyrekcja Łazienek Królewskich zdecydowała o modernizacji pomnika Fryderyka Chopina i terenu wokół niego. Atrakcja jest niedostępna dla zwiedzających.

Sprawdziliśmy, czy prace w otoczeniu filharmonii nie zakłócają przebiegu konkursu. Byliśmy też w Łazienkach, gdzie spotkaliśmy zdezorientowanych turystów, którzy chcą zobaczyć słynny monument kompozytora.

Konkurs Chopinowski zainaugurowało w czwartek czworo jego zwycięzców, którzy wystąpili z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Boreyki. Za klawiaturą zasiedli Bruce Liu, Julianna Awdiejewa, Garrick Ohlsson, Dang Thai Son. Galę rozpoczął Polonez A-dur Fryderyka Chopina w wersji orkiestrowej.

W piątek o godzinie 10 rozpoczęły się przesłuchania pierwszego etapu. Potrwają do wieczora.

Prace przy filharmonii trwają

Na tvnwarszawa.pl opisywaliśmy, że ten prestiżowy konkurs, na który przybywają goście z całego świata, odbywa się w tle remontu terenu wokół Filharmonii Narodowej oraz renowacji pomnika Fryderyka Chopina i jego otoczenia w Łazienkach Królewskich.

Władze instytutu organizującego konkurs spotykały się w sprawie robót drogowych z przedstawicielami ratusza. Uzgodnienia pozwoliły wypracować kompromis: Zarząd Dróg Miejskich zlecił wykonawcy robót "ustawienie pełnego ogrodzenia po południowej stronie ul. Sienkiewicza przy budynku KRS, uzupełnienie chodników w bezpośrednim sąsiedztwie FN nawierzchnią betonową oraz uzupełnienie nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Jasnej przez skrzyżowaniem z Sienkiewicza".

Wykonawca miał zrobić to wszystko jeszcze przed pierwszymi przesłuchaniami. Zostało też ustalone, że w trakcie konkursu nie będą odbywały się najbardziej hałaśliwe prace rozbiórkowe.

Remont ulic w pobliżu filharmonii Remont ulic w pobliżu filharmonii Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Remont ulic w pobliżu filharmonii Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Remont ulic w pobliżu filharmonii Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

To, czy drogowcy wywiązali się z obietnic, sprawdzał w piątek przed południem reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski.

- Trwa remont ulicy Jasnej przy skrzyżowaniu z Sienkiewicza, a dalej Pięknej i Złotej. W bezpośrednim sąsiedztwie filharmonii są prowadzone prace na ulicy Jasnej i są one dosyć głośne - ocenił nasz reporter. - Ulice są pozwężane, trudno tam w ogóle dotrzeć lub dojechać. Choć przy samej filharmonii dostępny jest chodnik, otoczenie gmachu jest rozkopane - zaznaczył. I dodał, że będąc na miejscu, słyszał hałas maszyn. - Robotnicy coś cięli - zauważył.

Pomyślny "test piły"

Zapytaliśmy o to w Zarządzie Dróg Miejskich. - Nasz inspektor był na budowie dzisiaj między 11 a 12 i potwierdza, że na ulicy Jasnej prowadzone są prace brukarskie, ale nie są to żadne głośne prace. Piły są tylko używane w momencie docinania płyt lub kostek kamiennych i jest to bardzo sporadyczna sytuacja - wyjaśnił Maciej Dziubiński z ZDM. I zapewnił, że wcześniej przeprowadzono "test piły", sprawdzano, czy jej praca może zagłuszać muzykę. - Z tego, co wiem, wyniki testu wyszły pomyślne. Takie były uzgodnienia ze specjalistą od nagłośnienia - zapewnił przedstawiciel drogowców.

- Nasz inspektor rozmawiał również przed z kierownikiem budowy i nikt z Filharmonii Narodowej się nie skarży na hałas i czy zakłócenia. Wszystko jest w porządku i zgodnie z ustaleniami - podkreślił Dziubiński.

Skontaktowaliśmy się również z rzecznikiem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Aleksandrem Laskowskim. Potwierdził, że prace nie przeszkadzają w koncertach.

Rozbudowa terenu odbywa się w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy. Przebudowywany jest kwartał ulic: Jasna, Sienkiewicza, Złota i Zgoda (łącznie 2,5 hektara powierzchni). Wykonawca dostał dwa lata na realizację robót.

Odsłonili pomnik, płot zostawili, turyści zdezorientowani

Równolegle w połowie września Muzeum Łazienki Królewskie rozpoczęły renowację pomnika Fryderyka Chopina, która ma zakończyć się w 2026 roku. Monument kompozytora był miejscem "pielgrzymek" melomanów z całego świata. Niestety na czas najcięższych prac budowlanych w najbliższym otoczeniu został zasłonięty płachtą.

Rzeczniczka prasowa Muzeum Łazienki Królewskie Agata Zawora tłumaczyła nam, że badania specjalistów wykazały, iż stan techniczny niecki pod pomnikiem wymagał pilnej interwencji. Prace konserwatorskie i remontowe prowadzone są w ścisłej współpracy zespołu inżynierów i konserwatorów. "Przebiegają zgodnie z najwyższymi standardami konserwatorskimi, a jednocześnie z poszanowaniem wyjątkowego znaczenia tego miejsca" - zapewniła.

Ale tego nikt nie podważał. Zdumienie budził natomiast termin prac, z którymi wycelowano akurat w odbywający się raz na pięć lat konkurs. "Zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest pomnik Chopina - zarówno dla warszawiaków, jak i gości z całego świata, którzy przyjeżdżają do Warszawy z okazji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Prace zostały tak zaplanowane, aby nie kolidowały z Koncertami Chopinowskim, które odbywają się w Łazienkach od 1959 roku (w wakacje - red.). Z tego względu część prac musi być prowadzona w trakcie Konkursu Chopinowskiego, który odbywa się poza terenem Łazienek Królewskich" - wyjaśniła Zawora.

Jak dodała, zasłonięcie pomnika było konieczne jedynie w trakcie najbardziej pylących robót. Zapewniła, że płachta zostanie zdjęta.

- Robotnicy zdjęli z płachtę z pomnika, ale nadal jest otoczony blaszanym płotem - poinformował w piątek nasz reporter. Niezmiennie rozkopane jest otoczenie monumentu. - Na miejscu spotkałem wielu obcokrajowców, którzy próbują zrobić zdjęcie pomnika i naradzają się, z której strony można to zrobić. Jeden z nich pytał mnie, czy można tam podejść i trzeba było tłumaczyć, że nie - relacjonuje Klemens Leczkowski.

Prace wokół pomnika Chopina Renowacja pomnika Chopina Źródło: Klemens Leczkowski / tvnarszawa.pl Renowacja pomnika Chopina Źródło: Klemens Leczkowski / tvnarszawa.pl Renowacja pomnika Chopina Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

O fatalny timing remontów był pytany w czwartek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- Nie ja odpowiadam za Łazienki Królewskie, dobrze by było, żeby pomnik był odsłonięty - przyznał. - Jeśli chodzi o remonty (wokół Filharmonii Narodowej – red.), Warszawa cały czas się zmienia, trudno wyobrazić sobie sytuacje, w której staje cały miasto, dlatego że mamy do czynienia z tego typu konkursem. Zrobimy absolutnie wszystko, żeby ograniczenia, które mamy wokół, w jak najmniejszym stopniu wpłynęły na sam konkurs. Remont torów na Marszałkowskiej powinien zakończyć się do 13 października, czyli jeszcze przed zakończeniem konkursu - odpowiedział Trzaskowski.

Wydarzenie o charakterze globalnym

W tegorocznym Konkursie Chopinowskim bierze udział 84 pianistów z 20 krajów. Najliczniej reprezentowane w konkursie są Chiny – 28 pianistów, Polska i Japonia mają po 13 reprezentantów.

Polskę reprezentują: Piotr Alexewicz, Michał Basista, Mateusz Dubiel, Adam Kałduński, Antoni Kłeczek (także USA), Mateusz Krzyżowski, Viet Trung Nguyen (także Wietnam), Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Zuzanna Sejbuk, Jan Widlarz, Andrzej Wierciński i Krzysztof Wierciński.

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie jest najbardziej prestiżowym tego typu wydarzeniem na świecie i odbywa się co pięć lat, co tylko umacnia jego wyjątkowość. W blisko stuletniej historii konkursu tylko raz jury przyznało tytuł ex aequo - w 1949 roku, dwukrotnie zwycięzcy nie wskazano (1990 i 1995). Dlatego mówimy o gronie 17 zwycięzców dotychczasowych 18 edycji. Wśród nich znalazły się między innymi takie sławy jak: Martha Argerich, Halina Czerny-Stefańska, Alexander Uninsky, Garrick Ohlsson, Krystian Zimmerman, Maurizio Pollini czy Rafał Blechacz.