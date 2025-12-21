To ostatnia szansa, by zdobyć warszawską zawieszkę na choinkę

Montaż świątecznej iluminacji Źródło: ZDM Warszawa

Akcja trwa cały weekend, co oznacza, że jeszcze tylko do końca niedzieli można zdobyć warszawskie zawieszki.

Tegoroczne ozdoby wykonane są z drewna i przedstawiają warszawską Syrenkę oraz Pałac Kultury i Nauki. "Te unikalne ozdoby dodadzą uroku każdej choince, mogą być też idealnym upominkiem lub oryginalną ozdobą świątecznej paczki" - wskazuje stołeczny ratusz, który jest organizatorem akcji.

Darmowe zawieszki wiszą na słupach reklamowych na rogu ul. Słupeckiej i placu Narutowicza, rogu ul. Wspólnej i ul. Marszałkowskiej, al. Solidarności (przy Cerkwi św. Marii Magdaleny), placu Wilsona (przy wejściu do metra), rondzie Waszyngtona (przy Stadionie Narodowym) oraz na rogu ul. Polnej i placu Unii Lubelskiej.

Ozdoby będą uzupełnione po południu, po to, by jak najwięcej osób mogło skorzystać z akcji.

Łącznie ratusz w tym roku przygotował 18 tysięcy ozdób.