Na tropie Żelaznej Bramy

Prace mają związek z przymiarkami do przebudowy placu Żelaznej Bramy. Kilkanaście dni temu na przedpolu pomnika Tadeusza Kościuszki wykopano dziurę, którą wygrodzono metalową siatką. Opracowanie dokumentacji projektowej Zarząd Zieleni zlecił zewnętrznej firmie.

- Badania te mają na celu zlokalizowanie i odsłonięcie oraz zdokumentowanie reliktów placu Żelaznej Bramy – informuje Karolina Kwiecień-Łukaszewska, rzeczniczka prasowa Zarządu Zieleni. I dodaje, że prace toczą się pod nadzorem pracowników miejskiej zieleni oraz za zgodą Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. - Uprawniony archeolog na bieżąco sporządza dokumentację rysunkową oraz fotograficzną – podaje Kwiecień-Łukaszewska.

Dwa lata temu kilkadziesiąt metrów dalej odkryto fundamenty przedwojennych kamienic.

Czym była Żelazna Brama?

Brama powstała w 1735 roku na zamówienie króla Augusta II. Stanowiła główne wejście do Ogrodu Saskiego od strony zachodniej, była elementem założenia urbanistycznego osi saskiej. Żelazna była tylko częściowo, z kutego żelaza wykonano dwa ruchome skrzydła, które osadzono na znacznie większych kamiennych filarach, ozdobionych monarszymi rzeźbami.

Targowisko przed bramą rozciągało się jeszcze na długo, nim handel ucywilizowano budując Gościnny Dwór, a potem monumentalne Hale Mirowskie. Wraz z ekspansją bazaru ozdobna brama była przesuwana na wschód, tracąc kamienną oprawę, a po przebiciu Marszałkowskiej kosztem fragmentu Ogrodu Saskiego ostała się tylko jako historyczna pamiątka. Zaginęła podczas drugiej wojny światowej. Pozostała w nazwie placu i dużej spółdzielni mieszkaniowej.

Tramwajem przez Graniczną

Co odkopali archeolodzy? - Obecnie czekamy na wyniki badań i ekspertyzę pracowni archeologiczno-konserwatorskiej. Wyniki powinniśmy otrzymać jeszcze w tym miesiącu – odpowiada ostrożnie Kwiecień-Łukaszewska. Ale umiejscowienie i układ nie pozostawiają wątpliwości, że archeolodzy odsłonili pozostałości po starym torowisku.

Tory biegły Graniczną, która dziś jest osiedlowa uliczką na parking między 15-piętrowymi blokami. Przed wojną była wielkomiejską arterią. Na zdjęciach z Referatu Gabarytów widać imponujące kamienice pod numerami 15 i 17 (stały dokładnie w miejscu parkingu).

Środkiem Granicznej jeździły tramwaje, najpierw konne, potem elektryczne. Na jednym z historycznych zdjęć można zauważyć skład linii numer 16, który ostrym zakrętem wjechał właśnie z Królewskiej w Graniczną. Dzięki stronie trasbus.com wiemy, że dalej pomknął przez plac Mirowski i Chłodną do pętli na Kole.

W czwartek rano pracownicy zasypali pozostałości po torach. Nie przerywają poszukiwań reliktów bramy. - Szukamy ich teraz przy użyciu georadaru - powiedział "Gazecie Stołeczne" Bartłomiej Gasparski, przedstawiciel firmy Palmett, pracującej na placu Żelaznej Bramy.

