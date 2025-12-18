Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Na tropie Żelaznej Bramy

|
Prace archeologiczne na placu Żelaznej Bramy
Prace na placu Żelaznej Bramy
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Na placu między pomnikiem Tadeusza Kościuszki i Marszałkowską trwają poszukiwania reliktów bramy, przez którą w XVIII wieku prowadziło główne wejście do Ogrodu Saskiego. Na razie archeologowie znaleźli pozostałości torowiska na dawnej ulicy Granicznej.

Prace mają związek z przymiarkami do przebudowy placu Żelaznej Bramy. Kilkanaście dni temu na przedpolu pomnika Tadeusza Kościuszki wykopano dziurę, którą wygrodzono metalową siatką. Opracowanie dokumentacji projektowej Zarząd Zieleni zlecił zewnętrznej firmie.

Poszukiwania Żelaznej Bramy
Prace archeologiczne na placu Żelaznej Bramy
Prace archeologiczne na placu Żelaznej Bramy
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Prace archeologiczne na placu Żelaznej Bramy
Prace archeologiczne na placu Żelaznej Bramy
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Prace archeologiczne na placu Żelaznej Bramy
Prace archeologiczne na placu Żelaznej Bramy
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Prace archeologiczne na placu Żelaznej Bramy
Prace archeologiczne na placu Żelaznej Bramy
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Prace archeologiczne na placu Żelaznej Bramy
Prace archeologiczne na placu Żelaznej Bramy
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Prace archeologiczne na placu Żelaznej Bramy
Prace archeologiczne na placu Żelaznej Bramy
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Prace archeologiczne na placu Żelaznej Bramy
Prace archeologiczne na placu Żelaznej Bramy
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

- Badania te mają na celu zlokalizowanie i odsłonięcie oraz zdokumentowanie reliktów placu Żelaznej Bramy – informuje Karolina Kwiecień-Łukaszewska, rzeczniczka prasowa Zarządu Zieleni. I dodaje, że prace toczą się pod nadzorem pracowników miejskiej zieleni oraz za zgodą Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. - Uprawniony archeolog na bieżąco sporządza dokumentację rysunkową oraz fotograficzną – podaje Kwiecień-Łukaszewska.

Dwa lata temu kilkadziesiąt metrów dalej odkryto fundamenty przedwojennych kamienic.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zaskakujące odkrycie w centrum Warszawy. Kiedyś była tu granica światów

Zaskakujące odkrycie w centrum Warszawy. Kiedyś była tu granica światów

Najnowsze
Kiedyś działał tu słynny salon. Odkopali piwnice przedwojennej kamienicy

Kiedyś działał tu słynny salon. Odkopali piwnice przedwojennej kamienicy

Piotr Bakalarski

Czym była Żelazna Brama?

Brama powstała w 1735 roku na zamówienie króla Augusta II. Stanowiła główne wejście do Ogrodu Saskiego od strony zachodniej, była elementem założenia urbanistycznego osi saskiej. Żelazna była tylko częściowo, z kutego żelaza wykonano dwa ruchome skrzydła, które osadzono na znacznie większych kamiennych filarach, ozdobionych monarszymi rzeźbami.

Targowisko przed bramą rozciągało się jeszcze na długo, nim handel ucywilizowano budując Gościnny Dwór, a potem monumentalne Hale Mirowskie. Wraz z ekspansją bazaru ozdobna brama była przesuwana na wschód, tracąc kamienną oprawę, a po przebiciu Marszałkowskiej kosztem fragmentu Ogrodu Saskiego ostała się tylko jako historyczna pamiątka. Zaginęła podczas drugiej wojny światowej. Pozostała w nazwie placu i dużej spółdzielni mieszkaniowej.

Rysunek Żelaznej Bramy wykonany przez Joachima Daniela Jaucha, 1735 r.
Rysunek Żelaznej Bramy wykonany przez Joachima Daniela Jaucha, 1735 r.
Źródło: Archiwum Państwowe m.st. Warszawy

Tramwajem przez Graniczną

Co odkopali archeolodzy? - Obecnie czekamy na wyniki badań i ekspertyzę pracowni archeologiczno-konserwatorskiej. Wyniki powinniśmy otrzymać jeszcze w tym miesiącu – odpowiada ostrożnie Kwiecień-Łukaszewska. Ale umiejscowienie i układ nie pozostawiają wątpliwości, że archeolodzy odsłonili pozostałości po starym torowisku.

Tory biegły Graniczną, która dziś jest osiedlowa uliczką na parking między 15-piętrowymi blokami. Przed wojną była wielkomiejską arterią. Na zdjęciach z Referatu Gabarytów widać imponujące kamienice pod numerami 15 i 17 (stały dokładnie w miejscu parkingu).

Środkiem Granicznej jeździły tramwaje, najpierw konne, potem elektryczne. Na jednym z historycznych zdjęć można zauważyć skład linii numer 16, który ostrym zakrętem wjechał właśnie z Królewskiej w Graniczną. Dzięki stronie trasbus.com wiemy, że dalej pomknął przez plac Mirowski i Chłodną do pętli na Kole.

W czwartek rano pracownicy zasypali pozostałości po torach. Nie przerywają poszukiwań reliktów bramy. - Szukamy ich teraz przy użyciu georadaru - powiedział "Gazecie Stołeczne" Bartłomiej Gasparski, przedstawiciel firmy Palmett, pracującej na placu Żelaznej Bramy.

Kamienice przy Granicznej 13, 15, 17
Kamienice przy Granicznej 13, 15, 17
Źródło: Akta miasta Warszawy - Referat Gabarytów

Autorka/Autor: Piotr Bakalarski

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
HistoriaHistoria Warszawy
Piotr Bakalarski
Piotr Bakalarski
Dziennikarz i wydawca tvn24.pl
Czytaj także:
Mężczyzna ukrywał się na klatce schodowej
Spał na klatce schodowej, okazało się, że jest poszukiwany
Śródmieście
Strażacy na stacji metra Centrum
Zadymienie w metrze, trzy stacje w centrum wyłączone z ruchu
Śródmieście
Z ciężarówki wypadły puszki z piwem
Ciężarówka na barierach, puszki z piwem na S7
Sąd skazał cztery osoby za zabójstwo z 2002 roku (zdj. ilustracyjne)
Był konkurencją dla gangsterów, zabili go, gdy wyszedł z siłowni. Wyrok
Białołęka
Policja zatrzymała 45-latka podejrzanego o zabójstwo lekarki
Lekarka nie przyszła do pracy, jej ciało znaleźli na podwórku. Areszt dla 45-latka
Betonowe zapory na ulicy Bukowieckiej
"Estetyka rodem z placu budowy". Potężne betonowe zapory na osiedlowej uliczce
Targówek
Przejazd testowy tramwajem na Rakowieckiej
Po blisko 60 latach tramwaj wraca na Rakowiecką
Mokotów
Deportacja dwóch obywateli Ukrainy
260 cudzoziemców musiało opuścić Polskę
Śródmieście
Barbara Nowacka
Policjant oskarżony o użycie gazu wobec posłanki Barbary Nowackiej
Śródmieście
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Jechał za szybko, za kierownicą usiadł za wcześnie
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejna podwarszawska gmina wprowadza nocną prohibicję
Policja zatrzymała 41-latkę
Firma wypowiedziała umowę leasingu, kobieta auta nie oddała
Bielany
Nielegalne automaty do gier
Weszli do kilku lokali, zatrzymali "opiekuna" jednego z nich
Targówek
40-latek przekroczył prędkość o 52 km/h
Po kontroli na S7 ojciec stanął przed sądem, a syn stracił prawo jazdy
29-latek został aresztowany
Zatrzymali "ducha", oficjalnie nie istniał
Śródmieście
Przekroczył prędkość o ponad 100 kilometrów na godzinę
Po "teście turbiny" stracił prawo jazdy
Świąteczny pociąg metra
Autobusy, tramwaje i metro pojadą według zmienionych rozkładów jazdy
Komunikacja
Policjanci kontrolowali kierowców ciężarówek
Dwa dni na A2, 123 kierowców złamało przepisy
Poszukiwani przez policję ws. dywersji
Podejrzani o dokonanie aktów dywersji na kolei, są czerwone noty
Odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Odcinkowy pomiar prędkości na "gilotynie"
Rowerzysta został potrącony przez samochód
Leżał na jezdni w kałuży krwi
Bielany
Policja poszukuje dwóch mężczyzn podejrzanych o kierowanie gróźb
Szukają mężczyzn ze zdjęć, chodzi o groźby
Mokotów
Mieszkanie dla policjantów
Policjanci w Warszawie dostają mieszkania
Wola
Kierowca volvo zmarł w szpitalu
Kierowca nie żyje. Policja przypomina o pasach bezpieczeństwa
Metro w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Trzaskowski: rozpoczynamy projekt "Podziemna tarcza"
Śródmieście
Do zdarzenia doszło w Wojskowej Akademii Technicznej
Ranny podchorąży, postępowanie dyscyplinarne wobec jego kolegów
Bemowo
Są dwa wzory zawieszek, jedna przedstawia PKiN
18 tysięcy darmowych ozdób zawiśnie na słupach w stolicy
Śródmieście
Taczka i beczka z poprodukcyjnymi odpadami
W małej mazowieckiej wsi prowadzili fabrykę narkotyków
Za nielegalny połów ryb grozi do dwóch lat więzienia
Łowili ryby na szarpaka
Dworzec kolejowy w Modlinie został zabytkiem
Minister odrzucił skargę, dworzec w Modlinie jest zabytkiem
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki