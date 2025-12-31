Zniknęły kilkadziesiąt lat temu, cenne wolumeny trafiły na internetową aukcję

Podczas aukcji urodzinowej sprzedano 18 dzieł sztuki. To w kulturze żydowskiej liczba szczególna (archiwum) Źródło: TVN24

Z ustaleń śledczych wynika, że na początku października 39-letni mieszkaniec stolicy porządkował rzeczy po zmarłym ojcu. Zwrócił uwagę na stare książki - miały oryginalne okładki i były napisane w języku obcym.

Mężczyzna postanowił je sprzedaż za pośrednictwem platform sprzedażowych, gdzie wystawił ogłoszenia. "Na odzew nie trzeba było długo czekać. Książki trafiły w ręce prywatnego kolekcjonera" - informuje w komunikacie młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Pracownik ŻIH zauważył je na aukcji

Na ogłoszenie natknął się także pracownik Stowarzyszenia Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce z siedzibą w Warszawie. Wówczas sprawa została zgłoszona policji. Stołeczni funkcjonariusze podjęli współpracę z policjantami Komisariatu Policji III w Białymstoku. Udało im się ustalić nabywcę księgozbioru i skontaktować się z nim.

"Całość zbiorów trafiła z powrotem w ręce instytucji, które były ich prawowitymi właścicielami. Prawdopodobnie wolumeny zostały utracone na przełomie lat 80-tych i 90-tych. Ich oryginalność potwierdził specjalista w tej dziedzinie" - podkreśla Chmura.

I dodaje, że są to książki o tematyce kulturowo-religijnej, napisane w językach hebrajskim i jidysz. "Warte są obecnie kilka tysięcy złotych" - zaznacza.

