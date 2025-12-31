Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Zniknęły kilkadziesiąt lat temu, cenne wolumeny trafiły na internetową aukcję

Policjanci odzyskali cenne wolumeny
Podczas aukcji urodzinowej sprzedano 18 dzieł sztuki. To w kulturze żydowskiej liczba szczególna (archiwum)
Źródło: TVN24
Stołeczni policjanci odzyskali utracone wolumeny w języku hebrajskim i jidysz. Cenne książki pochodzą z przełomu XIX i XX wieku, należały do bibliotek Żydowskiego Instytutu Historycznego i Warszawskiej Gminy Żydowskiej. Namierzono je na internetowej aukcji.

Z ustaleń śledczych wynika, że na początku października 39-letni mieszkaniec stolicy porządkował rzeczy po zmarłym ojcu. Zwrócił uwagę na stare książki - miały oryginalne okładki i były napisane w języku obcym.

Mężczyzna postanowił je sprzedaż za pośrednictwem platform sprzedażowych, gdzie wystawił ogłoszenia. "Na odzew nie trzeba było długo czekać. Książki trafiły w ręce prywatnego kolekcjonera" - informuje w komunikacie młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Policjanci odzyskali cenne wolumeny
Policjanci odzyskali cenne wolumeny
Policjanci odzyskali cenne wolumeny
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policjanci odzyskali cenne wolumeny
Policjanci odzyskali cenne wolumeny
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policjanci odzyskali cenne wolumeny
Policjanci odzyskali cenne wolumeny
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policjanci odzyskali cenne wolumeny
Policjanci odzyskali cenne wolumeny
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policjanci odzyskali cenne wolumeny
Policjanci odzyskali cenne wolumeny
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Policjanci odzyskali cenne wolumeny
Policjanci odzyskali cenne wolumeny
Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Pracownik ŻIH zauważył je na aukcji

Na ogłoszenie natknął się także pracownik Stowarzyszenia Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce z siedzibą w Warszawie. Wówczas sprawa została zgłoszona policji. Stołeczni funkcjonariusze podjęli współpracę z policjantami Komisariatu Policji III w Białymstoku. Udało im się ustalić nabywcę księgozbioru i skontaktować się z nim. 

"Całość zbiorów trafiła z powrotem w ręce instytucji, które były ich prawowitymi właścicielami. Prawdopodobnie wolumeny zostały utracone na przełomie lat 80-tych i 90-tych. Ich oryginalność potwierdził specjalista w tej dziedzinie" - podkreśla Chmura.

I dodaje, że są to książki o tematyce kulturowo-religijnej, napisane w językach hebrajskim i jidysz. "Warte są obecnie kilka tysięcy złotych" - zaznacza.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Stołeczna Policji

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaŻydziHistoria
Czytaj także:
Lotnisko w Modlinie wstrzymało operacje
"Lotnisko w Modlinie przywróciło pełną funkcjonalność operacyjną". Opóźnienia są nadal
Okolice
Pijany kierowca został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany kierował autem. Usłyszał zarzut, musi opuścić Polskę
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów (zdj. ilustracyjne)
Dwie awarie na kolei. Zarząd Transportu Miejskiego ostrzegał pasażerów
Okolice
Policjanci zatrzymali kierowcę, który nie posiadał przy sobie dokumentów, a w jego aucie było czuć zapach marihuany
Chciał ukryć zapach narkotyków, powiesił folię
Okolice
Awaria ciepłownicza na Pradze Północ
Mieszkańcy ponad 120 budynków nie mieli ogrzewania przez całą noc
Praga Północ
Sytuacja na stołecznych ulicach w środowy poranek
Śnieg znika z jezdni, na chodnikach miejscami wciąż biało
Śródmieście
Zima na Lotnisku Chopina
Lotnisko Chopina: odladzanie samolotów może powodować opóźnienia lotów
Włochy
Alkohol (zdjęcie ilustracyjne)
Wokół Warszawy coraz trudniej będzie kupić alkohol nocą
Klaudia Kamieniarz
Odnowiony pociąg SKM typu elf
Awaria na kolei pod Warszawą, były utrudnienia
Okolice
Przejście dla pieszych na Marszałkowskiej
"Liczby potwierdzają - przejście było i jest potrzebne"
Śródmieście
warszawa snieg zima ulica AdobeStock_191551488
Śnieg w Warszawie i okolicach. "Są i będą trudne chwile"
METEO
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Śnieżyca w Warszawie, trudne warunki nie tylko na drogach
Ulice
Strażnicy miejscy zauważyli rozbite auto
Rozbite auto i historia o nieznajomym, który chciał się przejechać
Praga Południe
Zderzenie w okolicy Mławy
Zderzenie czterech pojazdów na ekspresówce
Okolice
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Odpowie za śmierć znajomego. Do zabójstwa się nie przyznaje
Okolice
Miś Uszatek wrócił do Łodzi
Odnaleźli Colargola, Uszatka i Pik-Poka. Lalki wróciły do Łodzi
TVN24
Świąteczny pociąg metra
Komunikacja "zwolniła obroty". Rozkłady na sylwestra, Nowy Rok i Trzech Króli
Komunikacja
Wypadek pod Mławą
Na śliskiej nawierzchni uderzyła w drzewo. Zginęła
Okolice
Zatrzymany za groźby karalne i znęcanie trafił do aresztu
"Zaczął kopać w drzwi, grożąc kobiecie i dzieciom". Miał maczetę
Ochota
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Zabójstwo Mai z Mławy. Sąd apelacyjny ocenił odmowę wydania listu żelaznego
Okolice
Skradzione ogrodzenie
Ukradli ogrodzenie wraz z bramą i furtką
Okolice
Powitanie Nowego Roku na placu Zamkowym (zdjęcie ilustracyjne)
Zakaz fajerwerków w sylwestra? Warszawa przygląda się Krakowowi
Śródmieście
Atak nożownika w Żyrardowie. Podejrzany został zatrzymany
Brutalny atak nożownika. Kilkukrotnie ranił 45-latka
Okolice
Protest rolników (zdjęcie ilustracyjne)
Rolnicy protestowali w Wiskitkach
Okolice
Na Pradze uratowano kobietę z trójką dzieci
"Ratunku, pomocy, ja mam roczne dziecko"
Praga Północ
Pożar mieszkania w Łomiankach
Seria pożarów w nocy. Dwie osoby nie żyją
Okolice
Psy zagryzły kaczki w parku
"Wbiegły na taflę lodu pokrywającą zbiornik i zagryzły ptaki"
Mokotów
Swoim autem od razu przyciągnął uwagę policjantów
Tak udekorowanym autem wyjechał na drogę, skończyło się mandatem
Okolice
Leżał w rowie, w jego domu ukrywał się poszukiwany (zdj. ilustracyjne)
Leżał w rowie, odwieźli go do domu. Tam ukrywał się poszukiwany 30-latek
Okolice
Pożar altany na Bemowie
Altana stanęła w ogniu
Bemowo

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki