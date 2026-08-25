Śródmieście Robotnicy wykopali niewybuch. Ulica zamknięta Alicja Glinianowicz |

Niewybuch w Śródmieściu Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

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Do odkrycia niewybuchu doszło na wysokości adresu Okrąg 12. Przedmiot wykopali robotnicy, wykonujący prace drogowe.

- Przed godziną 14 w okolicy ulicy Okrąg na warszawskim Śródmieściu podczas prac drogowych znaleziono przedmiot przypominający niewybuch - przekazała nam mł. asp. Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.

Niewybuch w Śródmieściu Niewybuch w Śródmieściu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Niewybuch w Śródmieściu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Niewybuch w Śródmieściu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Niewybuch w Śródmieściu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Jak dodała, na miejscu pojawił się patrol policji, który zabezpieczył teren przed dostępem osób postronnych. - Do działań zaangażowano przewodnika z psem tropiącym. W drodze na miejsce jest oddział saperski - wyjaśniła policjantka.

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Utrudnienia drogowe

Występują utrudnienia w ruchu. Obecnie rejon skrzyżowania ulic Okrąg i Ludnej, gdzie pracują służby, został wyłączony z ruchu. - Kierowcy kierowani są na trasy alternatywne - dodała Monika Kaczyńska.