Robotnicy wykopali niewybuch. Ulica zamknięta
Do odkrycia niewybuchu doszło na wysokości adresu Okrąg 12. Przedmiot wykopali robotnicy, wykonujący prace drogowe.
- Przed godziną 14 w okolicy ulicy Okrąg na warszawskim Śródmieściu podczas prac drogowych znaleziono przedmiot przypominający niewybuch - przekazała nam mł. asp. Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.
Jak dodała, na miejscu pojawił się patrol policji, który zabezpieczył teren przed dostępem osób postronnych. - Do działań zaangażowano przewodnika z psem tropiącym. W drodze na miejsce jest oddział saperski - wyjaśniła policjantka.
Utrudnienia drogowe
Występują utrudnienia w ruchu. Obecnie rejon skrzyżowania ulic Okrąg i Ludnej, gdzie pracują służby, został wyłączony z ruchu. - Kierowcy kierowani są na trasy alternatywne - dodała Monika Kaczyńska.