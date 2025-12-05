Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Premiera była wielkim wydarzeniem, możesz obejrzeć ten spektakl za darmo

Najlepsze miasto świata
Jedno z najgłośniejszych wydarzeń sezonu - "Najlepsze miasto świata. Opera o Warszawie" można oglądać za darmo na stronie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Spektakl powstał z okazji 80. rozpoczęcia odbudowy stolicy.

Jak poinformował ratusz, pięć spektakli "Najlepszego miasta świata. Opery o Warszawie" zgromadziło w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej komplet publiczności, czyli osiem i pół tysiąca widzów. Teraz produkcja za pośrednictwem platformy VOD trafiła do odbiorców w całej Polsce i za granicą. Zarejestrowany spektakl jest dostępny bezpłatnie do 4 lutego 2026 na stronie TW-ON (kliknij link).

Z rozmachem o odbudowie Warszawy. "To rzecz o zwycięstwie"
O czym opowiada "Najlepsze miasta świata. Opera o Warszawie"?

Prapremiera "Najlepszego miasta świata. Opery o Warszawie", inspirowanej książką Grzegorza Piątka o powojennym wskrzeszaniu stolicy, odbyła się 80 lat po rozpoczęciu odbudowy Warszawy., 19 września.

Spektakl operowy, w reżyserii Barbary Wiśniewskiej i z muzyką Cezarego Duchnowskiego, opowiada o jednym z największych projektów urbanistycznych XX wieku, z perspektywy mieszkanek i mieszkańców Warszawy.

Libretto Beniamina Bukowskiego tworzy dramat współczesny  nie historyczną rekonstrukcję. Bohaterkami są modernistyczna architektka z Biura Odbudowy Stolicy oraz amerykańska dziennikarka, a ich spotkanie staje się konfrontacją idei, doświadczeń i wizji przyszłości miasta. Muzyka łączy orkiestrowy rozmach z elektroniką i partiami chóralnymi, oddając zarówno skalę zniszczeń, jak i indywidualne perspektywy mieszkańców.

"Najlepsze miasto świata"
"Najlepsze miasto świata"
Pomysłodawcą i kuratorem opery jest Jarosław Trybuś, historyk sztuki, krytyk architektury, wykładowca. Dzieło powstało w koprodukcji Teatru Wielkiego – Opery Narodowej i Sinfonii Varsovii.

"W miasto szli tylko ci, którzy mieli własne buty"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"W miasto szli tylko ci, którzy mieli własne buty"

